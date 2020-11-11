«Мисс Беларусь» — судье: В автозаке с девушками распылили газ 11.11.2020, 13:20

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Ольга Хижинкова

Ольга Хижинкова смело выступила на лукашенковском судилище.

В суде Заводского района Минска за участие в несанкционированном мероприятии судят «Мисс Беларусь — 2008» и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову. Отметим, что она уже провела трое суток за решеткой в ожидании суда, пишет tut.by.

Как проходил суд

В суде Ольга вину не признала. Она рассказала, что 8 ноября шла с цветами поздравлять подругу. В первый раз ее объяснение силовики приняли, во второй раз — в районе Кафедрального собора — уже нет, и забрали. Это было примерно в 15.00 (в протоколе указано время 15.10−15.30).

По ее словам, никакого шествия или скопления людей в месте задержания не было — все как в обычный день. Никаких лозунгов она также не выкрикивала.

В автозаке, по ее словам, распылили газ, хотя ехали только девушки и никто не сопротивлялся.

Далее в суде выступил свидетель обвинения, назвавшийся Водолазовым. Он был в балаклаве. По его словам, Ольга принимала участие в шествии, кричала лозунги против власти, ее предупредили, что шествие незаконно. Хижинкова ранее сказала, что никто никого не предупреждал, никакого шествия не было

Также Водолазов утверждал, что Ольга была задержана на проспекте Победителей, 5, хотя Хижинкова ранее отметила, что ее забрали у Кафедрального собора.

Далее в суде был такой диалог

Водолазов: «Хижинкову запомнил, потому что красивая девушка».

Адвокат: «А остальные нет?»

Водолазов: «По сравнению с остальными она красивая».

Адвокат предоставил суду положительную характеристику с ее предыдущего места работы — брестского «Динамо». Она также указала, что в деле есть ошибки и неточности.

К примеру, Водолазов утверждал, что Хижинкова выкрикивала лозунги против действующего правительства, но какие именно вспомнить не смог. А в протоколе допроса свидетеля написано, что она кричала «Жыве Беларусь!» и «Уходи!

В 11.27 судья ушла на совещание. Хижинковой дали возможность поговорить с мужем. Она сказала, что условия содержания на Окрестина нормальные, попросила его дать правильные таблетки питомцу и передать ей книгу Окуджавы. Сказала, что морально готова к 15 суткам.

В 11.40 судья вернулась и сказала, что дело передано на доработку. Следующее рассмотрение — в 14.10.

Напомним, в воскресенье 8 ноября Ольга Хижинкова была задержана и доставлена в Заводское РУВД. Позже ее перевели на Окрестина.

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