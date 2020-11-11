В Беларуси инфляция летит в стратосферу 11.11.2020, 13:26

2,855

Рост цен в Беларуси штурмует новые вершины.

2 ноября премьер Роман Головченко сделал несколько удивительных заявлений. Сначала он сообщил, что «экономика Беларуси чувствует себя лучше, чем экономика региона в целом», пишет сайт banki24.by.

Затем премьер добавил пару фраз по инфляции. В сложившихся условиях чиновник предложил «считать любую однозначную цифру (то есть до 10%) неплохим результатом».

Между тем, официальный прогноз по инфляции утвержден указом Лукашенко и до сих пор равен 5%. Выходит, Головченко фактически махнул рукой на указания Лукашенко.

Еще в октябре Нацбанк озвучил собственный прогноз: прирост потребительских цен по итогам 2020 года составит около 6%. При этом возвращение инфляции к 5% НБРБ ожидает только в среднесрочной перспективе.

Октябрьские цифры по росту потребительских цен укрепили худшие опасения: в Беларуси начала раскручиваться инфляционная спираль. Сводная инфляция в годовом выражении составила 6,2%, хотя еще в мае была равна 4,9%.

С базовой инфляцией дела обстоят еще хуже. Базовая инфляция — это изменение потребительских цен без учета госрегулирования и сезонно волатильных цен (фрукты и овощи).

В мае базовая инфляция за скользящий год (12 месяцев) составила 3,9%, в июне — 3,7%, в июле — 3,8%. После выборов начался настоящий взлет в стратосферу: август — 4,3%, сентябрь — 5,4%, октябрь — 6,1%.

Скорее всего, на разгон цен повлияла целая совокупность факторов: девальвация белорусского рубля и удорожание импорта, высокие инфляционные ожидания белорусов, а также рост доходов темпами выше, чем у реальной производительности труда.

Правительство не скрывает планов на 4 квартал. Головченко хочет сохранить ВВП на уровне 2019 года. Для этого нужно раскрутить экономику до +4% в октябре—декабре при том, что в 3 квартале она упала на 0,5–0,6%. Ради раскрутки чиновники будут изыскивать некие «дополнительные ресурсы».

Уже сейчас понятно, что экономика находится не в самом стабильном состоянии. Дополнительное административное стимулирование может помочь на пару-тройку месяцев, но затем стабильность будет подорвана надолго.

Одним из сигналов вероятного жесткого кризиса как раз является разгон инфляции. Если чиновники не успокоятся в конце года, желания Головченко о росте цен до 10% могут исполниться близко к верхней планке. Последнее уничтожает весь прогресс по ограничению инфляции, достигнутый Нацбанком за пятилетие.

До недавних пор надежным инструментом по ограничению инфляционных процессов и аппетитов лоббистов было поднятие ставок. Теоретически о нем может быть заявлено уже в 12:00 11 ноября.

В практическом плане Нацбанк образца 2020 года испытывает колоссальное давление. Если ставки оставят на месте, можно считать, что какие-то остатки влияния на реальные процессы сохранились. Если же ставки опять понизят, это с большой вероятностью открывает магистральную дорогу к новому кризису.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».