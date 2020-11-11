Известным белорусским спортсменам Кравченко и Ганину дали по 10 суток 2 11.11.2020, 14:21

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Фото: tut.by

Они были задержаны три дня назад.

Серебряный призер Олимпиады-2008 Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу Иван Ганин, задержанные в воскресенье в Минске, приговорены к 10 суткам ареста каждый. До этого они трое суток провели в изоляторе в Жодино, пишет tut.by.

Ганин и Кравченко были задержаны в Минске 8 ноября, когда находились в автомобиле. Вскоре их отправили в Жодино.

Отметим, что они входят в Свободное объединение спортсменов SOS.BY и неоднократно выступали против насилия и фальсификаций на выборах.

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