Доллар перестал дешеветь и готовится к очередному взлету 4 11.11.2020, 14:38

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Что вообще происходит на валютном рынке?

Сложилась ситуация, когда курс доллара наконец-то очистился от спекулятивного давления и, можно сказать, достиг тех равновесных значений, на которых должен находиться в данный момент, пишет infobank.by.

С другой стороны, дальше дешеветь американской валюте особо некуда, поэтому ждем очередного скачка вверх. Что вообще происходит?

Сегодня доллар опустился до значений начала октября за счет:

достаточно высоких цен на нефть

отсутствия внешнего сильного негативного фона для российского рубля

Как итог, 11 ноября доллар в РФ подешевел на 19,03 копейки, до 76,2075 RUB. Теоретически он может просесть еще ниже, до 75 RUB, но пока что для этого нет необходимых условий.

С другой стороны, вполне возможен взлет курса доллара в России до 77,5-78 RUB, что вернет доллар в Беларуси к 2,6-2,65 BYN. Так что ждём и постоянно отслеживаем ситуацию.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 11 ноября выглядят следующим образом:

курс доллара снизился на 0,0018 (-0,07%), до 2,5551 белорусского рубля

курс евро ушел вниз на 0,0072 (-0,24%), до 3,0184 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0053 (+0,16%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3546 белорусского рубля, за сотню.

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