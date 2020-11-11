«Впечатляющий результат»: вирусолог назвал сроки и условия применения вакцины Pfizer 12 11.11.2020, 14:50

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Данные по американо-немецкой вакцине от коронавируса превзошли прогнозы ученых.

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает американская компания Pfizer совместно с немецким партнером BioNTech, показала впечатляющий результат, ее применение может стартовать до конца 2020 года.

Об этом obozrevatel.com сказал вирусолог и замдиректора по науке отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков. По его словам, промежуточные результаты исследований показали (это половина для окончательных выводов), что мир действительно оказался на один шаг ближе к вакцине.

"Pfizer рассчитывает через две недели запросить разрешение на ограниченное применение среди медицинских работников и групп риска. Промежуточный результат впечатляющий и превосходит прогнозы большинства ученых. Похоже, вакцина защищает от болезни, но надо выяснить предотвращает ли она заражение и способность передавать вирус другим людям", – сказал ученый.

Кроме того, по его словам, надо убедиться насколько долго держится иммунитет, который вызывает этот кандидат на вакцину.

"Если долго – то все замечательно, если нет – придется через некоторое время вакцинироваться опять. Но об этом мы узнаем не раньше, чем через 3-6 месяцев. Если все пойдет по плану, вакцинация наиболее уязвимых групп населения начнется до конца года", – уточнил ученый.

Напомним, что в понедельник, 8 ноября, Pfizer и BioNTech заявили о завершении третей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая якобы показала эффективность в 90% случаях. На следующий день глава Pfizer Альберт Бурла заявила, что их вакцина может стать бесплатной для всех жителей США.

Сегодня в мире 11 вакцин находятся на третьей стадии клинических испытаний. Кроме Pfizer, это вакцины компании JohnsonJohnson, AstraZeneca, Novavax, Moderna и несколько вакцин из Китая и даже России. По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), в случае успешных испытаний, для Украины готовая вакцина может быть доступной со второго полугодия 2021 года.

Вакцина против COVID-19, разработанная американской фирмой Pfizer и немецкой компанией BioNTech, не будет доступна для всех в ближайшее время. Прежде чем начать массовое производство и распространение вакцины среди наиболее нуждающихся групп населения, Pfizer и BioNTech должны получить одобрение регулирующих органов.

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