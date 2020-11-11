Александра Герасименя: Впервые спортсмены так масштабно высказали свой протест 2 11.11.2020, 15:04

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Многие в стране поднялись и показали, на что они способны.

Самая известная белорусская пловчиха Александра Герасименя в рубрике «Спорт для жизни» на YouTube-канале поделилась мнением о том, как воспитываются спортсмены в Беларуси.

— Впервые спортсмены проявили свою гражданскую позицию, впервые высказались против власти, впервые так масштабно высказали свой протест. Обычно считается, что спорт вне политики — спортсмен принадлежит государству и не имеет права высказываться против того, что происходит в стране.

В нашем государстве спортсмен должен просто тренироваться, есть и показывать результаты. Думать, высказывать свою позицию в нашей идеологии не заложено.

Заканчивая карьеру, спортсмен не может никуда устроиться. То мышление, которое ему навязывали, не позволяет ему адаптироваться и нормально работать. Очень показательно, что многие спортсмены сейчас встали, сказали, что мы не такие, как вы думали, — сказала Герасименя.

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