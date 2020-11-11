NYT назвала трех кандидатов на главу Госдепа США в Администрации Байдена 11.11.2020, 15:28

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Джо Байден

Среди них бывший посол в России.

Избранный президент США Джо Байден начал переходный период и процесс формирования новой администрации. Американская газета The News York Times назвала трех кандидатов на должность государственного секретаря Соединенных Штатов, пишет «Зеркало недели. Украина».

На должность главы американской дипломатии, по данным газеты, претендуют три человека.

Крис Бернс (WILLIAM J. BURNS) сегодня является президентом Фонда Карнеги за международный мир. Он офицер внешней службы в отставке, бывший посол США в России и Иордании. Бернс работал заместителем госсекретаря и специальным помощником глав Государственного департамента Уоррен Кристофер и Мадлен Олбрайт. Он также же автор журнала The Atlantic.

Крис Кунс (CHRIS COONS) является одни из ведущих членов сенатского комитета по иностранным делам. Он родом из родного штата Байдена и является одним из его ближайших друзей. Кандидатуру Кунса, скорее всего, будет легко проголосовать в Сенате из-за его коллегиальных отношений с республиканцами Сената. Газета пишет, что у него один недостаток: Кунс может иметь неоценимое значение для Байдена в качестве локомотива его повестки дня на Капитолийском холме.

Сьюзан Райс (SUSAN RICE) – бывший советник президента США по национальной безопасности. Райс была в числе небольшой группы женщин, которых Байден рассматривал в качестве кандидата в вице-президенты США. Она является бывшим помощником государственного секретаря и бывшим постоянным представителем США при ООН. И она рассматривается в качестве ведущего эксперта по Африке.

В Администрации Дональда Трампа эту должность занимал Рекс Тиллерсон. После его заменил Майк Помпео, который руководит внешнеполитическим ведомством и сегодня.

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