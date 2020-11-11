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Черная метка Лукашенко

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  • 11.11.2020, 15:46
  • 16,465
Черная метка Лукашенко

Диктатору фатально не везет.

В Сети заметили интересную закономерность, которая связана с посещением Лукашенко государственных предприятий.

Все началось после визита диктатора на «Савушкин продукт» 28 августа. На следующий день на предприятии начался пожар. 6 октября Лукашенко заявил, что Беларусь «сама будет делать картон». 19 октября на целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске произошел пожар.

Также отмечается, что после открытия третьей ветки минского метро, на котором присутствовал узурпатор, начался шквал поломок: испортились эскалаторы, «защита» в поездах.

Самый свежий пример «везения» Лукашенко — открытие БелАЭС, которая буквально через два дня прекратила вырабатывать электоэнергию.

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