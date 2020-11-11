Максим Кац: Ситуация в Беларуси подошла к важному рубежу 2 11.11.2020, 15:48

10,430

Максим Кац

Ближайшие две недели могут стать решающими.

Российский политолог Максим Кац рассказал о том, почему ближайшие две недели очень важны для Беларуси.

— Ситуация в Беларуси подошла к важному рубежу, который определит, насколько долго продлится там период неопределенности — недели-месяцы или месяцы-годы. Сколько сможет усидеть неприемлемый ни для кого в обществе диктатор, — пишет Максим Кац. — Протесты, которые только нарастали на протяжении всего времени с момента сфальсифицированных выборов, дошли до своего пика две недели назад, когда был марш народного ультиматума.

Однако сам факт появления какой-то конечной даты, до которой нужно продержаться, выстоять, и дальше все будет как было — мобилизовал и силовиков, собравшихся вокруг Лукашенко, продолжающих удерживать власть и распределять в свою пользу госресурсы. Идея «продержимся до 26-го, дальше задавим и будем жить как раньше» намного проще переваривается этими гражданами, чем просто убеждения каждое воскресенье давить, не наблюдая никакого результата.

Важно — я не говорю, что ультиматум был ошибкой. Он запустил много хороших процессов и собрал большой марш. Я просто описываю ситуацию на текущий момент, когда ультиматум был поставлен, произошел большой марш и однодневная заметная забастовка.

После режима «продержимся» после 26-го был запущен режим «додавим» — и мы видим, как впервые после середины августа вернулись массовые задержания, пытки в тюрьмах.

Поворотный момент будет дальше — произойдет ли в ближайшие две недели что-то большое, заметное, что вновь покажет окружению Лукашенко и его партнерам в России, что ситуация не успокоилась, протест продолжается, ничего не задавлено, ничего не слилось, и то, что продержались до 26 октября — в этом не было никакого эффекта.

Что протест продолжается с той же силой, что и раньше, что силовики по-прежнему его не контролируют, что бы они ни делали.

Это может быть большой воскресный марш в это воскресенье или следующее, могут быть еще какие-то иные акции, что-то должно произойти, что покажет всем — протест не задавлен и продолжается.

Если этого не случится — противостояние станет более затяжным. Лукашенко в любом случае не сможет править страной дальше, он превратился в оккупационную администрацию. Но он сможет удерживать власть достаточно долго, чтобы сильно отбросить страну назад и чтобы выходить из этого стало намного сложнее.

Ближайшие две недели очень важны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».