Соглашение по Карабаху: почему в Азербайджане ликуют, а в Армении плачут 11.11.2020, 16:05

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Что приобрели и потеряли обе стороны — в простых вопросах и ответах.

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, вместе с Равнин-ным Карабахом составляет географическую область Карабах. На ее территории располагает-ся непризнанная Нагорно-Карабахская республика (Республика Арцах) со столицей в городе Степанакерт, сообщает tut.by.

До недавнего времени ее территория составляла около 11,5 тыс. кв. км, а проживало на ней около 150 тысяч человек, 99,74% из которых — армяне. Нагорно-Карабахская республика не признана ни одним государством-членом ООН и не является ее членом. Независимость рес-публики признана частично признанными Абхазией и Южной Осетией, а также непризнан-ной Приднестровской Молдавской республикой.

А почему Нагорный Карабах является камнем преткновения между Арменией и Азер-байджаном?

Придется углубиться в историю. В Равнинном Карабахе исторически преобладало азербай-джанское население, в Нагорном — армянское. Но все они были под властью Персии, пока в начале 19-го века Карабахское ханство не вошло в состав Российской империи, после чего регион покинули большинство азербайджанцев-мусульман.

В начале мая 1920 года в Карабахе была установлена советская власть. Сначала было приня-то решение передать территорию Нагорного Карабаха Армении, поскольку в регионе подав-ляющее большинство составляли армяне, однако уже на следующий день Кавказское бюро Центрального комитета РКП (б) пересмотрело вопрос в пользу Азербайджана, «исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами».

Тем не менее, Автономная Область Нагорного Карабаха, ставшая в 1937 году Нагорно-Карабахской автономной областью, предпочитала считать себя частью Советского Союза, а не частью Азербайджанской ССР. Во времена СССР попытки поднять тему передачи Нагор-ного Карабаха Армянской ССР были жестко пресечены — тогда центральное руководство сочло, что подобные националистические поползновения надо пресекать в зародыше.

Перестройка Михаила Горбачева, помимо всего прочего, «размораживала» обсуж-дение ранее запретных тем. В 1987 году в Нагорном Карабахе началась кампания по сбору подписей за воссоединение с Арменией. В начале 1988 года 75 тысяч подписей были пере-даны в ЦК КПСС, что вызвало крайне негативную реакцию властей Азербайджанской ССР.

В декабре 1989 года власти Армянской ССР и НКАО подписали совместное постановление о включении области в состав Армении, на что Азербайджан ответил артиллерийским обстре-лом карабахской границы. В январе 1990 года Верховный совет СССР объявил чрезвычайное положение в зоне конфликта. 2 сентября 1991 года в Степанакерте была провозглашена Нагорно-Карабахская республика. Официальный Баку признал данный акт незаконным. В ходе начавшейся войны между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и поддерживающей его Арменией стороны потеряли убитыми до 25 тысяч человек. Конфликт закончился 5 мая 1994 года, когда три стороны подписали соглашение о перемирии, в результате которого Азербайджан фактически потерял контроль над Нагорным Карабахом, и с тех пор считает его оккупированной территорией.

Что произошло этой осенью в Нагорном Карабахе?

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда азербайджанские войска начали наступ-ление с масштабным применением авиации, бронетехники, артиллерии и ударных беспи-лотников. В Баку заявили, что речь идет о контрнаступательной операции, начатой в ответ на обстрел армянской стороной нескольких азербайджанских населенных пунктов.

Арцах поддержала Армения, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию. На сле-дующий день Армения запретила выезд из страны всем мужчинам мобилизационного резер-ва старше 18 лет. Азербайджан также объявил военное положение и частичную мобилиза-цию. Политическую и военную поддержку Азербайджану оказала Турция, предоставив ему военную технику, советников и инструкторов.

Судить о потерях во время это конфликта очень сложно — стороны завышают количество убитых с другой стороны, и приуменьшают свои. Например, в Баку говорят о том, что Ар-мения и НКР потеряли более 5 тысяч убитыми, в несколько раз больше ранеными. Армения и Арцах заявляют, что потери убитыми составили чуть более 1300 человек. В свою очередь, Армения и НКР говорят, что Азербайджан потерял убитыми более 7 тысяч человек, а Баку просто не раскрывает количество погибших.

Есть ли за что воевать в Нагорном Карабахе?

Помимо того, что Нагорно-Карабахская республика имеет для армян и азербайджанцев огромное символическое значение, Арцах представляет и экономический интерес.

В республике есть комбинаты по добыче и переработке различных видов строительных кам-ней, таких как туф, базальт, гранит, известняк. Одно из крупнейших предприятий в респуб-лике — Дрмбонский горно-обогатительный комбинат, который занимается добычей и пере-работкой золота и меди.

Привлекает Арцах и туристов — только за прошлый год здесь побывали более 42 тысяч ту-ристов. Сюда ехали любители экологического, военно-исторического, горного, и экстре-мального видов туризма.

Почему все называют это проигрышем Армении?

Согласно подписанному соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, Азербайджан получит больше территорий, чем это предусматривалось обсуждавшимися ра-нее планами мирного урегулирования.

Во время войны 1991−1994 годов, Армения установила контроль не только над территорией Нагорно-Карабахской автономной области, входившей в состав Азербайджана, но и еще над семью районами, входившими в Азербайджанскую ССР, — Джебраильским, Физулинским, Лачинским, Зангеланским, Кельбаджарским, Агдамским и Кубатлинским.

Теперь они перейдут под контроль Азербайджана. Кроме того Баку получает город Шуши (Шуша на армянском) и часть территорий, которые также были захвачены Азербайджаном с 27 сентября, в числе которых части Гадрутского и Мартунинского районов.

И еще немаловажный факт — Азербайджан добился возвращения значительной части тер-риторий и появления новых, но и восстановления наземного сообщения с эксклавом Нахи-чевань (регион, отделенный от основной территории страны и окруженный другими госу-дарствами — ред.). Соглашение предусматривает разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе. Армения должна обеспечить транспортное сообщение меж-ду западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой, а кон-троль за транспортным сообщением будет осуществлять пограничная служба ФСБ России. Ранее транспортные потоки между Нахичеванью и Азербайджаном шли через Иран, минуя территорию Армении.

Для армян потеря значительной части территорий подконтрольного Нагорного Карабаха — национальный стыд и позор. Почти ровно 100 лет назад они потеряли свой главный символ — гору Арарат, которая перешла Турции после подписания с ней СССР договора о дружбе. Сейчас многие армяне проводят параллель между событиями вековой давности и мирным соглашением.

Так зачем Армения на это пошла?

8 ноября Азербайджан взял город Шуши (Шуша). Этот город — такой же важный стратеги-ческий объект, как и Голанские высоты для Израиля и Сирии. Шуши расположен на горе всего в 10 километрах от Степанакерта, и столица Нагорного-Карбахской республики от-лично простреливается из этой точки (что и делал Баку в 1992 году).

Как пояснил премьер-министр Армении Никола Пашинян, особой альтернативы не было. В случае продолжение боевых действий армянская сторона потеряла бы не только Степанакерт, но и весь Нагорный Карабах, а в окружение попали бы тысячи военнослужа-щих.

По словам премьер-министра Армении, данное решение принято после рекомендаций Ген-штаба и руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

А что будет дальше?

Подписание мирного соглашения вызвало ликование в Азербайджане и массовые протесты в Армении.

После обнародования в ночь на вторник, 10 ноября, совместного заявления премьер-министра Армении и президентов России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, тысячи ереванцев пришли на площадь Республики, где расположено правительство, и, фактически не встретив никакого сопротивления, ворвались в здание. Они разгромили зал заседаний правительства и кабинет Пашиняна, и избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Протестующие называют подписание этого документа позорным и предательским как для Армении, так и для тысяч солдат и добровольцев, воюющих в Нагорном Карабахе, и оскорб-ляющим память погибших — как в ходе войны 1991−1994, так и в ходе обострения в апреле 2016 года и нового конфликта осенью этого года.

Протесты продолжились и на следующий день. Возможно, Никол Пашинян принял единственно верное решение в сложившийся ситуации, но его политическая карьера на этом закончена. Армян не примиряет даже тот факт, что премьер-министр и сам воевал добро-вольцем в Нагорном Карабахе в 2016 году.

Сейчас оппозиция Армении собирает подписи для внеочередного созыва парламента, чтобы отменить соглашение о прекращении огня и потребовать отставки Пашиняна.

Но аннулирование соглашений по Нагорному Карабаху вряд ли возможно, как и возобнов-ление военных действий — благодаря российским миротворцам.

Что бывает с теми, кто покушается на их жизнь, прекрасно продемонстрировал вооружен-ный конфликт между Южной Осетией и Грузией в 2008 году, после чего Тбилиси лишился не только Южной Осетии, но и Абхазии.

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