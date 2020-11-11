Наследство от бабушки: жодинка нашла бчб-флаг, который выпустила госфабрика 3 11.11.2020, 16:25

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Флагу уже 26 лет, но он отлично сохранился.

Жительница Жодино Наталья в этом году разбирала вещи в доме своей бабушки и обнаружила бело-красно-белый флаг c биркой. «Я знаю, что все мои близкие его чтили, в моей семье рассказывали о событиях 90-х годов, мечтали о свободной Беларуси именно под этим флагом. Но нет сейчас рядом никого, кто мог бы рассказать о нем», — сообщила она ex-press.by .

«Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь» размером 51 на 102 сантиметра выпущен в сентябре 1994 года на Минской фабрике художественных изделий, которая находилась тогда по адресу улице Кульман, 3. Сейчас в этом месте расположен торговый центр. Минской фабрики художественных изделий больше нет.

То, что находка произошла именно в 2020 году, Наталья считает хорошим знаком. Девушка рассказала про него знакомым и, как оказалось, у многих из них дома есть бело-красно-белые флаги — и самодельные, и сшитые под заказ частными мастерскими. Но такого раритета не оказалось ни у кого.

«Мы строим дом, и я считаю, что теперь это будет главная ценность у нас. Этот флаг будет висеть в моем доме, и я буду им гордиться», — убеждена Наталья.

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