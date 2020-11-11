Как 55-летний кубинец протестует против режима Лукашенко 1 11.11.2020, 16:32

2,662

Роберто Вальдес Касануэвa

В Беларуси Роберто Вальдес Касануэву прожил уже почти 30 лет.

На Марше народовластия в Минске задержали 55-летнего кубинца Роберто Вальдеса Касануэву. Утром 11 ноября он до сих пор ждет суда в минском ИВС в переулке Окрестина. А после суда милиция может поднять вопрос о его депортации.

— У Роберто закончился вид на жительство. Его должны депортировать из Беларуси, — рассказывает "Еврорадио" Ирина, коллега Роберто.

Почти 30 лет Касануэва прожил в нашей стране. Он работает здесь графическим дизайнером, свободно говорит по-русски и активно выражает свою гражданскую позицию: выступает против фальсификаций на белорусских выборах и насилия со стороны силовиков. По словам коллег, Роберто выходил на протестные марши каждое воскресенье. 8 ноября оказалось роковым.

— Друзья, меня депортируют из страны. Власти отказались продлевать мой вид на жительство из-за моей политической позиции, — писал Касануэва в середине сентября. — Я отдал этой стране почти 30 лет, много работал. У меня тут остаются трое детей: Клаудия, Кристиан и Альберто (несовершеннолетний).

Я сделал тут все, что мог, очень надеюсь и мечтаю в скором времени увидеть Беларусь с чистым небом над головой без Лукашенко. Ни о чем не жалею касательно моей позиции, и если понадобилось бы делать это еще раз, то делал бы еще больше.

Роберто — член Белорусского союза дизайнеров / znak.unid.by

Утром 11 ноября друзья Роберто приехали к ИВС на Окрестина, чтобы узнать, когда состоится суд и сколько еще его планируют здесь держать. Пока что им не сообщили никакой подробной информации.

Согласно белорусскому законодательству, человек, в отношении которого применена депортация или высылка, может быть задержан на срок, необходимый для исполнения постановления о депортации или высылки. Были случаи, когда иностранцы в ожидании выдворения из Беларуси проводили в ИВС по полгода — без связи с родными, без передач, а значит, без необходимой одежды и средств гигиены.

Содержание иностранных граждан и лиц без гражданства в ИВС правозащитники расценивают как жестокое и унижающее человеческое достоинство заключение и обращение. Ведь изоляторы непригодны для содержания людей продолжительный срок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».