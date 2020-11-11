Профсоюзный лидер: Все больше работников предприятий присоединяется к стачке 11.11.2020, 16:43

2,370

Максим Позняков

Фото facebook.com/niezaliezhnyprafsajuz

Cтачечное движение медленно, но уверенно набирает обороты.

С каждым днем все больше работников предприятий вступают в стачку, сообщил сайту naviny.by председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Максим Позняков.

«Практически каждый день мы узнаем о работниках предприятий, которые официально присоединяются к стачке», — отметил он. По информации профлидера, на «Беларуськалии» в стачке находится 62 человека, на «Гродно Азоте» — 23, на Белорусском металлургическом заводе — восемь, БелАЗе — три.

По мнению Познякова, стачечное движение медленно, но уверенно набирает обороты. «Люди вступают, но еще большее количество работников «съедает изнутри» то, что они работают на предприятиях и продолжают спонсировать диктатуру и насилие в стране. Для многих чистая совесть является рычагом для вступления в стачку. Думаю, что стачечное движение будет пополняться все новыми людьми и новыми предприятиями. Но взрыва поступлений ожидать не приходится, хотя сложно предугадать, как сложится ситуация», — считает Позняков.

В стачку, заметил он, вступают люди разных должностей и профессий. «Это и инженерно-технические работники разного уровня, и рабочие, в том числе высококвалифицированные. Стачка — это выражение внутреннего состояния людей, когда они принимают твердое решение присоединиться к стачке», — считает председатель БНП.

Он сообщил, что профсоюз оказывает всяческую помощь тем, кто вступил в стачку. «Никто их не оставляет один на один с проблемами, профсоюз, особенно в случаях незаконного увольнения, оказывает юридическую и материальную помощь», — заявил Позняков.

Как сообщалось, работники ряда предприятий после событий августа 2020 года начали объявлять забастовки, требуя отменить итоги президентских выборов. Они также требовали прекратить насилие над протестующими, освободить политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».