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Госсекретарь США: Народ Беларуси заслуживает того, чтобы его голос был услышан

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  • 11.11.2020, 16:55
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Госсекретарь США: Народ Беларуси заслуживает того, чтобы его голос был услышан
МАЙК ПОМПЕО

Майк Помпео раскритиковал высылку британских дипломатов из Минска.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что высылка британских дипломатов из Беларуси — это попытка отвлечь внимание от репрессий в отношении мирных протестующих. Об этом он написал в своем Twitter.

«Высылка двух британских дипломатов из Беларуси была необоснованной. Это еще одна попытка отвлечь внимание от продолжающихся репрессий против мирных протестующих, — считает Помпео. — Народ Беларуси заслуживает того, чтобы его голос был услышан.

Напомним, 9 ноября сдвое британских дипломатов, военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд, были объявлены персонами нон-грата.

На следующий день Великобритания вызвала посла Беларуси в Лондоне и сообщила ему о высылке двух белорусских дипломатов.

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