Госсекретарь США: Народ Беларуси заслуживает того, чтобы его голос был услышан 1 11.11.2020, 16:55

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МАЙК ПОМПЕО

Майк Помпео раскритиковал высылку британских дипломатов из Минска.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что высылка британских дипломатов из Беларуси — это попытка отвлечь внимание от репрессий в отношении мирных протестующих. Об этом он написал в своем Twitter.

The expulsion of two UK diplomats from Belarus was arbitrary and unjustified, and yet another attempt to distract from the ongoing repression of peaceful protestors. The people of Belarus deserve to have their voices heard. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 11, 2020

«Высылка двух британских дипломатов из Беларуси была необоснованной. Это еще одна попытка отвлечь внимание от продолжающихся репрессий против мирных протестующих, — считает Помпео. — Народ Беларуси заслуживает того, чтобы его голос был услышан.

Напомним, 9 ноября сдвое британских дипломатов, военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд, были объявлены персонами нон-грата.

На следующий день Великобритания вызвала посла Беларуси в Лондоне и сообщила ему о высылке двух белорусских дипломатов.

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