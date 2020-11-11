В Украине ввели карантин выходного дня
- 11.11.2020, 17:09
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Что это значит?
Правительство Украины проголосовало за введение так называемого карантина выходного дня. Об этом сайту Charter97.org сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины. Отметим, что ограничения вступят в силу с этих выходных до 30 ноября.
Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника.
В выходные дни в Украине будут запрещены:
проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;
прием посетителей заведениями общественного питания, но с возможностью работы на вынос;
работа торговых центров и других развлекательных заведений;
работа фитнес-центров и бассейнов;
работа учреждений культуры за исключением субъектов хозяйствования, которые занимаются кинопроизводством.
работа субъектов хозяйственной деятельности и бытового обслуживания.
В будние дни по всей Украине будут действовать ограничения:
запрет оказания услуг общественного питания с 22:00 до 7:00 (кроме как на вынос)
запрет работы всех развлекательных заведений, дискотек и т. д.;
запрет перевозки пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения в транспортном средстве;
запрет мероприятий с участием более 20 человек (кроме отдельных мероприятий без зрителей)
запрет деятельности кинотеатров и театров с заполненностью более 50% мест;
запрет обучение в группах более 20 человек, или в случае если на самоизоляции находятся более 50%;
запрет работы спортзалов и фитнесзалов, если невозможно обеспечить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров;
запрет размещения посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 2 м между местами для сидения за соседними столиками и более четырех за столом без учета детей в возрасте до 18 лет;
посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.