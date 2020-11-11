В Украине ввели карантин выходного дня 11.11.2020, 17:09

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Фото: Сергей Чужаков / Global Look Press

Что это значит?

Правительство Украины проголосовало за введение так называемого карантина выходного дня. Об этом сайту Charter97.org сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины. Отметим, что ограничения вступят в силу с этих выходных до 30 ноября.

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника.

В выходные дни в Украине будут запрещены:

проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;

прием посетителей заведениями общественного питания, но с возможностью работы на вынос;

работа торговых центров и других развлекательных заведений;

работа фитнес-центров и бассейнов;

работа учреждений культуры за исключением субъектов хозяйствования, которые занимаются кинопроизводством.

работа субъектов хозяйственной деятельности и бытового обслуживания.

В будние дни по всей Украине будут действовать ограничения:

запрет оказания услуг общественного питания с 22:00 до 7:00 (кроме как на вынос)

запрет работы всех развлекательных заведений, дискотек и т. д.;

запрет перевозки пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения в транспортном средстве;

запрет мероприятий с участием более 20 человек (кроме отдельных мероприятий без зрителей)

запрет деятельности кинотеатров и театров с заполненностью более 50% мест;

запрет обучение в группах более 20 человек, или в случае если на самоизоляции находятся более 50%;

запрет работы спортзалов и фитнесзалов, если невозможно обеспечить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров;

запрет размещения посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 2 м между местами для сидения за соседними столиками и более четырех за столом без учета детей в возрасте до 18 лет;

посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.

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