Президент Мюнхенской конференции: Или Лукашенко передаст власть, или ему придется бежать на российском вертолете 11.11.2020, 17:19

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фото: wikipedia.org

Его легитимность исчерпана.

Президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что самопровозглашенный Лукашенко, запустив процесс передачи власти, может избежать сценария бегства из страны.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Я очень надеюсь, что найдется путь, который позволит Лукашенко понять: его легитимность исчерпана, и в его интересах - самому предложить путь передачи власти. Причем эта передача не должна заключаться в поглощении Беларуси Россией", - заявил Ишингер.

"Конечно, для него это может быть вариантом. Он может купить жилье в Москве и жить там спокойно. Но я надеюсь, что Лукашенко поймет: запустив передачу власти, он избавится от необходимости бежать из страны на российском вертолете", - отметил Ишингер.

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