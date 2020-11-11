Демократы сохранят большинство в Палате представителей Конгресса США 11.11.2020, 17:28

Партия получит как минимум 218 из 435 мест.

В США представители Демократической партии, судя по всему, вновь обеспечили себе большинство мест в Палате представителей Конгресса. Партия вероятного будущего президента США Джо Байдена получит в нижней палате Конгресса как минимум 218 из 435 мест, сообщило агентство AP поздно вечером во вторник, 10 ноября, пишет "Немецкая волна".

Агентство отмечает, что демократы могут получить даже больше мест, однако их большинство в Конгрессе нового созыва сократится. В настоящее время они занимают в Палате представителей 232 места. По данным AP, демократы получили по одному месту от штатов Вашингтон, Аризона и Калифорния и тем самым обеспечили себе большинство в нижней палате Конгресса.

В Сенате возможна патовая ситуация

В США 3 сентября параллельно с выборами президента избирались также полный состав Палаты представителей и две трети членов Сената. Окончательные данные по Сенату пока отсутствуют. В настоящее время большинство в верхней палате принадлежит членам Республиканской партии действующего президента США Дональда Трампа - 53 из 100 мест. В случае патовой ситуации в Сенате в голосовании участвует вице-президент США.

Пока демократам удалось отнять у республиканцев одно место в верхней палате Конгресса. В январе в Джорджии пройдет второй тур выборов, исход которого решит судьбу обоих мест в Сенате от этого штата. Если демократам удастся получить оба места, тогда расстановка сил в Сенате будет 50 на 50 и решающий голос принадлежал бы вероятному будущему вице-президенту США Камале Харрис - представительнице Демократической партии.

Если же обе победы в Джорджии одержат республиканцы, то они благодаря большинству в Сенате смогут торпедировать работу Байдена на посту президента США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».