Внешнеторговый товарооборот Беларуси сократился на $8 миллиардов 1 11.11.2020, 17:39

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Белорусская экономика резко упала после выборов.

За восемь месяцев этого года внешнеторговый товарооборот сократился на 17,7% и составил 44,7 миллиарда рублей. Уменьшение — почти на 8 миллиардов долларов. Экспорт из Беларуси снизился на 16,2% и составил 22,9 миллиарда. Уменьшение — на 3,7 миллиарда, сообщает «Радыё Свабода».

С августа долги организаций выросли на 2,6%

Одна из проблем белорусской экономики — закредитованность предприятий. На сегодня долги организаций составляют 59,8 миллиарда рублей. С начала года долги выросли почти на 10%, а с августа — на 2,6%.

Минус 447 миллионов долларов вкладов

После августа белорусы начали массово забирать деньги из банков. На сентябрь, по статистике Нацбанка, на вкладах было 4,9 миллиарда долларов. По сравнению с августом эта цифра сократилась на 447 миллионов долларов. То есть белорусы забрали из вкладов почти полмиллиарда.

Сократились и рублевые депозиты — на 215 миллионов с августа по сентябрь.

Прибыль промышленных гигантов падает

С января по сентябрь промышленный гигант БелАЗ заработал 15,9 миллиона рублей. Это в 13 раз меньше, чем за такой же период в прошлом году.

15,5 миллиона рублей с января по сентябрь заработал МТЗ, или втрое меньше, чем за такой же период в прошлом году.

34 тысячи рублей с января по сентябрь заработал Белорусский металлургический завод. В прошлом году прибыль за такой же период была еще меньше — 17 тысяч рублей.

Курс доллара вырос на 4%

9 августа, в день выборов, курс доллара был 2,44. а сейчас, согласно Нацбанку, курс 2,55. доллар подорожал за это время на 11 копеек, или на 4%. И это с учетом того, что уже несколько дней курс доллара снижается.

Государственный долг вырос на 3,7 миллиарда со времени выборов

На 1 августа этого года государственный долг Беларуси составлял 53,1 миллиарда рублей, а по информации на 1 октября — уже 56,9 миллиарда. То есть вырос на 3,7 миллиарда со времени выборов.

С начала же года госдолг вырос на 12,2 миллиарда рублей.

19% организаций — убыточные

Согласно «Белстату», в Беларуси сейчас 19,1% организаций убыточны. В прошлом году таких было только 15%. Убыточными за это время стали 275 организаций.

И тут еще АЭС

Белорусская АЭС после торжественного открытия поработала 2 дня. После она остановилась, так как появились «проблемы с электротехническим измерительным оборудованием». Когда запустится — пока не известно. Правда, эксперты говорят: «финансовых потерь такое прекращение не несет».

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