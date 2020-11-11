Внешнеторговый товарооборот Беларуси сократился на $8 миллиардов

Внешнеторговый товарооборот Беларуси сократился на $8 миллиардов1
- 11.11.2020, 17:39
- 2,196
Белорусская экономика резко упала после выборов.
За восемь месяцев этого года внешнеторговый товарооборот сократился на 17,7% и составил 44,7 миллиарда рублей. Уменьшение — почти на 8 миллиардов долларов. Экспорт из Беларуси снизился на 16,2% и составил 22,9 миллиарда. Уменьшение — на 3,7 миллиарда, сообщает «Радыё Свабода».
С августа долги организаций выросли на 2,6%
Одна из проблем белорусской экономики — закредитованность предприятий. На сегодня долги организаций составляют 59,8 миллиарда рублей. С начала года долги выросли почти на 10%, а с августа — на 2,6%.
Минус 447 миллионов долларов вкладов
После августа белорусы начали массово забирать деньги из банков. На сентябрь, по статистике Нацбанка, на вкладах было 4,9 миллиарда долларов. По сравнению с августом эта цифра сократилась на 447 миллионов долларов. То есть белорусы забрали из вкладов почти полмиллиарда.
Сократились и рублевые депозиты — на 215 миллионов с августа по сентябрь.
Прибыль промышленных гигантов падает
С января по сентябрь промышленный гигант БелАЗ заработал 15,9 миллиона рублей. Это в 13 раз меньше, чем за такой же период в прошлом году.
15,5 миллиона рублей с января по сентябрь заработал МТЗ, или втрое меньше, чем за такой же период в прошлом году.
34 тысячи рублей с января по сентябрь заработал Белорусский металлургический завод. В прошлом году прибыль за такой же период была еще меньше — 17 тысяч рублей.
Курс доллара вырос на 4%
9 августа, в день выборов, курс доллара был 2,44. а сейчас, согласно Нацбанку, курс 2,55. доллар подорожал за это время на 11 копеек, или на 4%. И это с учетом того, что уже несколько дней курс доллара снижается.
Государственный долг вырос на 3,7 миллиарда со времени выборов
На 1 августа этого года государственный долг Беларуси составлял 53,1 миллиарда рублей, а по информации на 1 октября — уже 56,9 миллиарда. То есть вырос на 3,7 миллиарда со времени выборов.
С начала же года госдолг вырос на 12,2 миллиарда рублей.
19% организаций — убыточные
Согласно «Белстату», в Беларуси сейчас 19,1% организаций убыточны. В прошлом году таких было только 15%. Убыточными за это время стали 275 организаций.
И тут еще АЭС
Белорусская АЭС после торжественного открытия поработала 2 дня. После она остановилась, так как появились «проблемы с электротехническим измерительным оборудованием». Когда запустится — пока не известно. Правда, эксперты говорят: «финансовых потерь такое прекращение не несет».