Как в Беларуси изменились цены за октябрь 2 11.11.2020, 18:19

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Сильнее всего подорожали непродовольственные товары.

«Белстат» опубликовал официальную статистику по индексу потребительских цен на товары и услуги в октябре. Согласно этим данным, октябрьская инфляция была не такой стремительной, как сентябрьская: 0,6% против 0,9%, сообщает intex-press.by.

Сильнее всего – на 0,9% – в стране за месяц подорожали непродовольственные товары, хотя раньше традиционно в лидерах по росту цен были продукты питания. Самыми подорожавшими из них стали: летняя обувь (9-10% в зависимости от вида), туалетная вода, пена (гель) для душа – 7%, носки, колготки и женские плащи – 6%, ткани, электрорадиаторы, шампуни – 5%.

На втором месте по росту цен в октябре были продукты питания, которые подорожали в среднем на 0,6%. Ценник на свежие огурцы за месяц вырос наполовину: этот продукт стал лидером октябрьских подорожаний в Беларуси. Заметно – на 7% в среднем – подорожали помидоры, растительное масло и лососевая икра. Цены на остальные продукты росли вдвое медленнее. Но это в октябре. Если же посмотреть статистику, к примеру, за два месяца, то может оказаться, что цена на тот или иной продукт выросла гораздо сильнее.

Взять, скажем, ту же рыбу. В октябре цена на нее в среднем выросла на 3%. Но в сентябре этот товар тоже дорожал – на 7%. То есть за два месяца рост составил уже 10%.

Что же касается услуг, то они за месяц в цене практически не выросли. Некоторые даже подешевели. К примеру, услуги цирков. Сходить в цирк в октябре, судя по статистике, было на четверть выгоднее, чем в сентябре. Так даже на сезонные овощи в Беларуси цены не падали.

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