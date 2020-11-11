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Вузы Украины готовы принимать на обучение белорусских студентов

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  • 11.11.2020, 18:32
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Вузы Украины готовы принимать на обучение белорусских студентов
иллюстрационное фото

Студентам необходимо подать документы до 15 декабря.

«Принимая во внимание многочисленные обращения граждан Республики Беларусь, сообщаем, что желающие получить высшее образование в Украине имеют возможность поступить в учебные заведения на обучение по степени бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний», - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, сообщает interfax.by.

Отмечается, что в 2020 году прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в учреждения высшего образования, которые имеют действующие лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования с возможностью подготовки иностранцев по соответствующим специальностям или имеют аккредитованные образовательные программы.

Министерство также сообщат, что гражданам Беларуси для въезда в Украину с целью обучения не требуются приглашения от учреждения высшего образования или визы.

Для зачисления в учреждения высшего образования в 2020-2021 учебном году необходимо подать документы не позднее 15 декабря.

Документы об образовании, выданные в Беларуси, на основании которых будет происходить вступление, могут быть поданы без проставления на них апостиля для дальнейшего их признания в Украине.

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