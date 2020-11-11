ОПЕК: Мир накопил миллиард баррелей лишней нефти 3 11.11.2020, 19:36

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Второй раз с начала осени картель ухудшил прогноз мирового спроса на «черное золото».

Коммерческие запасы нефти в мире с начала увеличились более чем на миллиард баррелей из-за падения спроса на фоне пандемии, при этом процесс накопления «лишней нефти» продолжается, несмотря на сделку по сокращению добычи.

Об этом говорится в опубликованном в среду сентябрьском докладе ОПЕК, передает finanz.ru.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 9,8 млн б/с. Таким образом, спрос ожидается на уровне 90 млн б/с, говорится в ноябрьском отчете ОПЕК.

Снижение связано с более слабым, чем ожидалось, спросом на нефть в странах ОЭСР в III квартале, а также с новыми ограничениями из-за коронавируса, которые сулят спад транспортных перевозок.

Возвращения потребления нефти к докризисным отметкам в следующем году ОПЕК не ждет. Прогноз-2021 также снижен - на 0,3 млн б/с, до 96,26 млн б/с.

Таким образом, по расчетам картеля, в следующем году нефтяной рынок сможет восстановить только две трети пандемического провала: относительно текущего года спрос увеличится на т 6,2 млн б/с.

Оценка спроса на нефть из стран ОПЕК в 2020 году также понижена, на 0,2 млн б/с, до 22,1 млн б/с. Это на 7,2 млн б/с ниже, чем в 2019 году. Ожидается, что в 2021 году спрос на нефть из стран картеля составит 27,4 млн б/с, что на 5,2 млн б/с больше, чем в текущем году.

Прогнозы мирового спроса на «черное золото» ОПЕК ухудшает второй раз с начала осени. В сентябрьском докладе оценку снижали на 0,4 млн б/с на текущий и следующий год.

Коммерческие запасы нефти в мире с начала года увеличились более чем на миллиард баррелей из-за падения спроса на фоне пандемии, при этом процесс накопления «лишней нефти» продолжился, несмотря на сделку по сокращению добычи, констатирует ОПЕК в докладе.

«Учитывая возобновление мер изоляции во многих крупных странах мира, рыночная ситуация требует бдительности и постоянного тщательного мониторинга, чтобы предотвратить рост неопределенности в будущем. Очередная министерская конференция стран ОПЕК и «не ОПЕК», которая состоится 30 ноября и 1 декабря, оценит ситуацию на рынке и найдет наилучший способ продолжить усилия по стабилизации рынка нефти», - говорится в отчете.

На встрече в декабре министры стран ОПЕК+ должны принять решение об уровнях добычи нефти в первые месяцы 2021 года. Обсуждается, как продление текущего уровня сокращения, так и его усиление в зависимости от того, как сложится ситуация с запасами к концу этого года.

Соглашение ОПЕК+ предполагает сокращение добычи нефти на 7,7 млн б/с с августа по декабрь 2020 года. С 2021 года квота должна смягчиться до 5,8 млн б/с.

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