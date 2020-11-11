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В Ботсване нашли алмаз с массой почти в тысячу карат

  • 11.11.2020, 19:51
  • 6,577
В Ботсване нашли алмаз с массой почти в тысячу карат
Фото: lucaradiamond.com

Алмаз был добыт путем прямого измельчения руды на участке открытого карьера.

Белый алмаз массой 998 карат обнаружен в Ботсване на руднике Karowe Diamond Mine, сообщается на сайте компании Lucara Diamond Corp., которой принадлежит рудник.

Алмаз размером 67x49x45 мм был добыт путем прямого измельчения руды на участке открытого карьера. Этот камень стал вторым алмазом массой более 500 карат, добытым на руднике в 2020 году. По данным Bloomberg, он вошел в пятерку крупнейших алмазов в истории.

Lucara Diamond Corp. занимается добычей крупных алмазов высокого качества, она является владельцем рудника Karowe в Ботсване.

В 2015 году на руднике в Ботсване был найден алмаз весом 1111 карат — тогда он стал вторым по величине камнем за всю историю добычи алмазов и крупнейшим из найденных за последние 110 лет. В апреле 2019 года в Ботсване нашли еще более крупный алмаз массой более 1,7 тыс. карат, который побил этот рекорд — в январе его купила компания Louis Vitton.

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