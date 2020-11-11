На проспекте Независимости повесили растяжку о «рейдерстве» со стороны «А-100» 11.11.2020, 20:27

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фото: tut.by

Что происходит?

На балконе жилого дома, стоящего на углу проспекта Независимости и улицы Машерова, 9 ноября появился плакат-растяжка с надписью «Застройщик А-100 рейдерски захватывает нашу собственность». Tut.by нашел автора плаката — оказалось, что у него возник спор с застройщиком ЖК «Депо» по поводу компенсации за старый гараж во дворе. Узнали подробности этого дела и получили комментарий застройщика.

фото: tut.by

«Депо» строят — гаражи сносят

В 2017 году участок в центре Минска, где раньше было троллейбусное депо № 1, приобрела с аукциона компания «А-100 Девелопмент» за более чем 8,8 миллиона долларов. Здесь будет построен жилой комплекс «Депо» — 29 жилых домов (581 квартира) и подземный паркинг на 832 машино-места.

фото: tut.by

Новая застройка граничит с дворовой территорией дома № 39 по проспекту Независимости. Для удобства ведения строительных работ часть двора город временно передал застройщику. Правда, чтобы воспользоваться этой землей, ему нужно было решить вопрос с гаражами и сараями, которые принадлежат жильцам дома № 39. По информации компании «А-100 Девелопмент», владельцам строений на этой земле «А-100» выплатила компенсацию.

Однако не все согласились с ее размером. Сергей Дятко, житель дома № 39 и автор плаката, считает, что его гараж застройщик «отжал» не по закону.

— Когда шло общественное обсуждение будущей застройки, мы услышали от «А-100», что они хотят, чтобы им выделили прилегающую территорию для транспортной и коммуникационной инфраструктуры, — рассказывает он. — Мы спросили: а что будет на месте гаражей? Нам ответили, что на месте гаражей будут гаражи.

Сергей пояснил, что во дворе на тот момент было много гаражей, которые люди строили самовольно. Когда территорию депо город определил под жилую застройку, администрация Центрального района приняла решение о сносе построек, на которые не было документов. Гараж Сергей купил в 2014 году, в феврале 2015-го переоформил его на себя, получил свидетельства о регистрации земельного участка и капитального строения на нем (гаража).

фото: tut.by

фото: tut.by

фото: tut.by

Когда территория депо была продана, то, по словам Сергея Дятко, Мингорисполком стал рассылать владельцам гаражей уведомление, что, возможно, в течение двух лет земельный участок будет изъят для государственных нужд с компенсацией за снос.

— Договор аренды земли у меня заканчивался 31 декабря 2019 года, — говорит Сергей. — Думал, все, изымут. Но исполком мне продлил аренду еще на 20 лет. Соответственно, за мной осталась и земля, и гараж на ней. До этого «Белгипрозем» нас (владельцев гаражей) вызывал, просил представить документы на землю и гараж, потому что они делали временный отвод дополнительной территории на 5 лет застройщику.

фото: tut.by

Некоторое время застройщик никак себя не проявлял. Однако недавно Сергею позвонили и сообщили, что его гараж судом Центрального района признан незаконной постройкой, решение вступило в силу.

— А я ни слухом ни духом по поводу суда, — возмущается Сергей. — Мне сказали, что меня уведомляли о суде, но никаких уведомлений по почте я не получал, у нас в подъезде летом был ремонт, почтовые ящики сняты. К тому же из-за коронавируса мы жили на даче. Могли бы позвонить, но звонков до этого от них не поступало. А мне говорят, что не могли меня никак найти в течение года. А тут нашли резко — позвонили по мобильному телефону, приехали ко мне на работу.

Представители застройщика, по словам Сергея, предложили согласиться на компенсацию, которую ему присудили по суду согласно оценке «Белгипрозема».

— Год назад гараж оценили в 28 тысяч белорусских рублей (оценка происходила по инициативе застройщика), но с тех пор год прошел, курс существенно изменился, рубль обесценился.

Далее были попытки договориться на приемлемых условиях. Сергей предложил застройщику свой вариант компенсации за свой гараж — построить новый или выделить машино-места в паркинге строящегося ЖК «Депо». Однако стороны не договорились.

Теперь Сергей пытается привлечь внимание общественности к свой проблеме.

— Я не знаю, куда мне обращаться, чтобы узнать, каким образом они умудрились признать гараж со всеми документами незаконной постройкой, — говорит он.

«Диалог зашел в тупик»

Вот как прокомментировали ситуацию в компании «А-100 Девелопмент»:

— Согласно нормативным требованиям, возле участка застройки выделяется территория, которая предоставляется для строительства инженерных сетей и транспортной инфраструктуры. Мы подтверждаем, что на данной территории находятся внутридомовые гаражи, которые планируются к сносу в соответствии с детальным планом застройки.

В нашей практике мы занимаем открытую позицию и всегда выражаем готовность к конструктивному диалогу. В данном случае с каждым собственником в индивидуальном порядке были оговорены все условия. С абсолютным большинством были достигнуты договоренности. За снос гаражей, расположенных на участке застройки, была выплачена компенсация на основании действующего законодательства. Общая сумма компенсационных выплат собственникам превысила 16 миллионов рублей.

Мы с уважением относимся ко всем участникам процесса строительства, будь то партнеры или жители домов по соседству с нашими объектами. «А-100 Девелопмент» понимает интересы всех сторон и предлагает справедливые условия оплат либо компенсаций. Однако, к сожалению, диалог с гражданином С. (с Сергеем Дятко. — Прим.) зашел в тупик. В связи с недостижением согласия с собственником мы были вынуждены обратиться в суд с иском о выкупе гаража в принудительном порядке в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд и сносом расположенного на нем гаража. На основании решения суда застройщиком была перечислена сумма компенсации в размере 27 З88,16 рублей. Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

Со своей стороны, помимо установленной компенсации, мы предложили предоставить в аренду машино-место в будущем подземном паркинге. Однако с данными условиями он не согласен, предполагает, что справедливой компенсацией будет передача в собственность нескольких машино-мест на строящемся подземном паркинге, являющемся неотъемлемой частью будущего жилого комплекса «Депо».

Кроме решения суда мы неоднократно инициировали диалог с гражданином С. и его представителями, в том числе направляя письма по всем известным адресам, однако до настоящего времени он препятствует мирному урегулированию ситуации. В результате чего компания приняла решение действовать на основании действующего законодательства. При этом мы убеждены, что в любой ситуации важно принимать во внимание все факторы для окончательного решения. Мы уверены, что только честная и открытая позиция — залог успешного партнерства.

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