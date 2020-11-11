Проверено наукой: топ-10 песен, которые точно поднимут настроение

Проверено наукой: топ-10 песен, которые точно поднимут настроение1
- 11.11.2020, 20:59
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Нейробиолог Джейкоб Джолидж вывел формулу «счастливой песни».
Простые слова, дерзкий ритм и запоминающиеся гитарные риффы точно могут сделать трек хитом. А какой должна быть музыкальная композиция, чтобы она смогла исправить самое паршивое настроение? Ответ на этот вопрос нашел нейробиолог Джейкоб Джолидж, он смог вывести формулу «счастливой песни».
Исследование было проведено в 2015 году при поддержке британской компании домашней электроники Alba. Джолидж собрал и изучил музыкальные предпочтения жителей Великобритании, а также узнал, что они любят слушать, чтобы поднять себе настроение, пишет «Популярная механика».
Исходя из полученных данных, нейробиолог смог определить основные критерии песни, которая может сделать человека счастливым. К сожалению, не все из этих факторов универсальны. «Песня, которая будет делать вас счастливее, очень личная вещь. Музыка тесно связана с памятью и эмоциями. От наших ассоциаций зависит, поднимет ли песня вам настроение или нет».
Однако есть несколько универсальных критериев, без которых песня все-таки не сможет стать «той самой». Джолидж считает, что эти особенности должны учитывать музыканты, когда записывают новый трек.
Всего ученый выделил три признака «счастливой песни»:
Лирика и тема
Джолидж считает, что текст песни должен напоминать нам о хороших временах. Поэтому треки о праздниках о преодолении трудностей всегда будут входить в список «счастливых».
Тональность
Если песня призвана поднять настроения, она должна исполняться в мажоре.
Темп
Средний темп поп-композиции составляет 118 BPM (ударов в минуту), исследование Джолиджа говорит, что «счастливые песни» находятся в диапазоне 140 — 150 BPM.
Основываясь на своем анализе и ответах жителей Великобритании, Джолдж смог составить топ-10 песен за последние пятьдесят лет, которые без сомнения поднимут ваше настроение. Наслаждайтесь!
Queen — Don’t Stop Me Now
Abba — Dancing Queen
The Beach Boys — Good Vibrations
Billie Joel— Uptown Girl
Survivor —Eye of the Tiger
The Monkees — I’m a Believer
Cyndi Lauper — Girls Just Wanna Have Fun
Jon Bon Jovi — Living on a Prayer
Gloria Gaynor — I Will Survive
Katrina & The Waves — Walking on Sunshine