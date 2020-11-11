Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Хартия-97%»
- 11.11.2020, 21:47
Информация, которой боится 3%-ый.
У нашего сайта есть канал в популярном мессенджере Telegram.
В этом канале мы публикуем самые важные новости Беларуси и мира, интересные интервью и аналитику, фото и видео с протестных акций белорусов.
Если вы уже пользуетесь этим мессенджером, вам нужно просто пройти по ссылке и подписаться на канал.
А если еще нет — скачать его можно с официального сайта Telegram.org.
Подписывайтесь и одними из первых узнавайте оперативную информацию о ситуации в Беларуси.