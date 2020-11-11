За год отток капитала из России вырос почти в два раза 11.11.2020, 22:01

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Фото: expert.ru

Чистый отток капитала из РФ составил 44,4 миллиарда долларов.

За январь-октябрь 2020 года чистый отток капитала из России составил 44,4 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ РФ.

Это в 1,7 раза больше, чем за десять месяцев 2019-го (26,4 миллиарда долларов).

В октябре ЦБ РФ ухудшил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2020 году с 25 миллиардов долларов до 53 миллиардов. Прогнозный показатель приблизился к рекорду 2018 года, когда отток составил 67,5 миллиарда долларов.

В марте 2020 года BCS Global Markets зафиксировала рекордный недельный отток капитала из России — 1,4 миллиарда долларов.

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