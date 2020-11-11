Карантин доказывает теорему Робинзона Крузо 2 11.11.2020, 22:17

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Чем нас меньше, тем больше мы создаем общество.

"(...) Чем нас меньше, тем больше мы создаем общество. Такое парадоксальное, на первый взгляд, утверждение, можно было бы назвать теоремой Робинзона Крузо. Это связано с тем, что общество, сформированное Робинзоном и Пятницей, хотя и сведено к простейшему числовому выражению, было хорошо структурированным обществом. Его основу составляли отношения любви и сотрудничества, интенсивные и жизненно необходимые, которые объединили двух его уникальных членов", - пишет Жан-Эрик Шеттль, государственный советник, бывший генеральный секретарь Конституционного совета Франции, в издании Slate.fr (перевод - inopressa.ru).

"В эти пандемические времена экспериментальная проверка теоремы Робинзона Крузо происходит постоянно: как только несчастье карантина ограничивает наши ряды, оно их сплачивает. Находясь на уровне ниже определенной человеческой плотности, мы приветствуем друг друга, общаемся, признаем друг друга партнерами, оказываем друг другу услуги, закрепляем общую принадлежность", - отмечает автор статьи.

"(...) Вдобавок, как показывает роман Даниэля Дефо, возвращенный к его мифическим источникам Мишелем Турнье в книге "Пятница, или Тихоокеанский лимб", "создание общества" выходит за рамки простой рациональной ставки на выгоды сотрудничества, на преимущества "беспроигрышной" игры. Прежде чем возник расчет, появилось желание. Еще до встречи с Пятницей Робинзон так сильно чувствовал это желание, что заново изобрел виртуальное общество, чтобы не обесчеловечиться, не раствориться", - пишет автор.

"(...) Ничего не меняя в этом антропологическом материале, современность дает ему новые возможности для проявления. Доказательство тому - жизнеспособность малых городов, устойчивость семейного бизнеса, сила ассоциативной жизни, патриотизм малых народов, лихорадочная потребность в социальных сетях", - считает Шеттль.

"(...) В развитых обществах общественный договор - не более чем договор о присоединении, заключенный без осознания этого факта. Анонимность, в которую погружена социальная жизнь, в городской ткани воспроизводит растворение чувства общей принадлежности, некое примитивное головокружение человека, изолированного от природы, и вместе с этим помутнением разума возникает опасность растворения, которой подвергался Робинзон на своем острове. В уединенной толпе индивид лишен самого существенного, как бы ни был полон список его субъективных прав личности, обеспечиваемых со стороны социальной организации", - говорится в статье.

"(...) Чувство общей принадлежности переплетается с самоуглублением в прошлое, которое вместе с настоящим обязывает нас ежедневно нести ответственность перед любимыми и строить будущее, которое расширяет нас. Необходимость придерживаться чего-то, что возвышается над всеми нами и связывает нас друг с другом, в развитых обществах является следствием теоремы Робинзона Крузо", - анализирует автор статьи.

"(...) Поскольку на уровне ДНК человек является социальным животным, потребность в некой форме трансцендентности переживет секуляризацию политики. Управление городом не может быть сведено к нагромождению требований отдельных лиц, категорий или меньшинств. Добавление множества "Это мой выбор" никогда не очертит контуры общего блага. Как говорит философ Режи Дебре в "Новой власти", на самом деле мы связаны друг с другом только тем, что находится за пределами нас самих", - резюмирует автор публикации.

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