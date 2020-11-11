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По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста

  • 11.11.2020, 22:26
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По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста

Белорусы не сдаются и выходят каждый день.

Вся Беларусь вышла на традиционные вечерние акции протеста.

Гродно, Лошица и Сельхозпосёлок (Минск) не сдаются и выходят каждый день, пишет телеграм-канал Нехта.

В Малиновке (Минск) приветствуют нового героя, Сергея Миронова, который вчера вышел из жодинской тюрьмы и будет «гонять во всю мощь».

Ничего необычного, просто жители Берёзовки (Лидский район) гуляют сегодня.

Логойск верит в заводчан, медиков и студентов.

Цепь солидарности выстроилась в районе Спортивной в Минске.

Сёмково передаёт привет Большевику, Новой Боровой, Минску и всей стране и напоминает: «Мы разам, нас многа, за намі перамога!»

Видео: телеграм-канал Нехта.

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