По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста
- 11.11.2020, 22:26
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Белорусы не сдаются и выходят каждый день.
Вся Беларусь вышла на традиционные вечерние акции протеста.
Гродно, Лошица и Сельхозпосёлок (Минск) не сдаются и выходят каждый день, пишет телеграм-канал Нехта.
В Малиновке (Минск) приветствуют нового героя, Сергея Миронова, который вчера вышел из жодинской тюрьмы и будет «гонять во всю мощь».
Ничего необычного, просто жители Берёзовки (Лидский район) гуляют сегодня.
Логойск верит в заводчан, медиков и студентов.
Цепь солидарности выстроилась в районе Спортивной в Минске.
Сёмково передаёт привет Большевику, Новой Боровой, Минску и всей стране и напоминает: «Мы разам, нас многа, за намі перамога!»
Видео: телеграм-канал Нехта.