Байден: Переходный период к приему власти уже начался 11.11.2020, 22:48

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фото: twitter.com/JoeBiden

Байден не придал большого значения отказу Трампа от сотрудничества в переходный период.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит отказ президента Дональда Трампа признать поражение после общенациональных выборов, прошедших на прошлой неделе, но он считает сложившуюся ситуацию «позором» для Трампа и всей страны, передает «Голос Америки».

«Не думаю, что это положительно скажется на наследии президента», – заявил Байден журналистам в Уилмингтоне, штат Делавэр, где он готовится к приему президентских полномочий и планирует первые шаги после его ожидаемой инаугурации 20 января.

Трамп подал более десятка судебных исков в нескольких штатах, пытаясь опротестовать прогнозируемую победу Байдена на выборах.

Однако Байден заявил: «Мы уже начали процесс передачи власти», отметив при этом, что отказ Трампа признать поражение «не изменит эту динамику».

«Мы будем последовательно двигаться вперед, собирая нашу администрацию, Белый дом и анализируя, кого мы выберем на должности в кабинете. Ничто это не остановит», – заверил Байден.

В первую очередь Байден намерен сфокусироваться на пандемии коронавируса, которая унесла жизни более 238 тысяч американцев, больше, чем в какой-либо другой стране.

Байден допустил, что он может сделать пару ключевых назначений в свою администрацию до Дня благодарения, который в этом году выпадает на 26 ноября.

«Тот факт, что они не хотят признать нашу победу, не имеет большого значения», – сказал он.

Трамп удерживает чиновников своей администрации от сотрудничества с представителями Байдена для организации передачи власти.

Управление общих служб, правительственное ведомство США, отказалось подтвердить предполагаемую победу Байдена. Из-за этого официальные представители Байдена не могут занимать офисные помещения в федеральных ведомствах и получать федеральные деньги для финансирования работы по передаче власти.

Однако Байден не придал этому большого значения.

«Мы сможем обойтись и без финансирования, – сказал он. – Думаю, все увенчается успехом 20 января».

Примечательно, что госсекретарь США Майк Помпео, верный союзник Трампа, выразил аналогичную уверенность.

«Переход пройдет гладко, и мы увидим, что люди решили, когда все голоса будут поданы», – заявил Помпео телеканалу Fox News вечером во вторник.

Но напомнил, что Конституция США указывает, как голосуют выборщики, и люди должны выполнять эти требования.

«У нас будет лидер в Белом доме в полдень 20 января, и мы продолжим проводить американскую внешнюю политику, – заверил Помпео. – Я уверен, что у нас будет хороший переходный период, и мы позаботимся о том, что, кто бы ни оказался в должности в полдень 20 января, у него были бы наготове все имеющиеся инструменты, чтобы мы не растерялись и смогли обеспечить безопасность американцев».

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