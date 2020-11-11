Ученые назвали места, где риск заразиться COVID-19 выше всего 1 11.11.2020, 22:58

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Фото: REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Исследователи отследили почасовое перемещение 98 млн человек.

Полное открытие ресторанов, спортивных залов и отелей несет наибольшую опасность распространения COVID-19, предупреждают специалисты Стэнфордского и Северо-Западного университетов в США. Работа была опубликована в журнале Nature.

Исследователи использовали данные мобильных телефонов, чтобы отслеживать почасовое перемещение 98 млн человек. Это позволило смоделировать распространение вируса при посещении спортзалов, ресторанов, церквей, автосалонов, продуктовых магазинов и других мест.

«В среднем в зонах метро, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, кафе, религиозных организациях и кафе при повторном открытии произошло наибольшее прогнозируемое увеличение числа случаев инфицирования», — говорится в исследовании.

Крупнейшими распространителями инфекции стали рестораны, где количество посетителей больше не регулировалось. За ними последовали спортзалы, кафе, гостиницы и мотели.

Авторы работы пришли к выводу, что на 10% исследованных мест может приходиться до 85% случаев заражений.

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