Каких «успехов» достигла луканомика за последнее время 1 11.11.2020, 23:02

2,321

То ли еще будет.

На фоне политического кризиса значительные проблемы испытывает и белорусская экономика. Вчера премьер-министр Роман Головченко рассказал, что по итогам января — сентября из семи важнейших показателей, контролируемых правительством, выполнены только три.

Провалены такие индикаторы, как инфляция, рост ВВП, производительность труда и рост экспорта.

Телеграм-канал «Радыё Свабода» перечислил еще некоторые впечатляющие цифры.

– Госдолг вырос на 3,7 миллиарда долларов с момента выборов.

– За восемь месяцев этого года внешнеторговый товарооборот сократился почти на 8 миллиардов долларов.

– С августа долги организаций выросли на 2,6% до 59,8 миллиарда рублей. 19% организаций – убыточные.

– Белорусы забрали с вкладов 447 миллионов долларов и 215 млн рублей.

– Прибыль промышленных гигантов падает: на БелАЗе – в 13 раз, на МТЗ – втрое, на БМЗ – вдвое.

– Белорусская АЭС после торжественного открытия поработала 2 дня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».