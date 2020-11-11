Каких «успехов» достигла луканомика за последнее время

Каких «успехов» достигла луканомика за последнее время1
- 11.11.2020, 23:02
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То ли еще будет.
На фоне политического кризиса значительные проблемы испытывает и белорусская экономика. Вчера премьер-министр Роман Головченко рассказал, что по итогам января — сентября из семи важнейших показателей, контролируемых правительством, выполнены только три.
Провалены такие индикаторы, как инфляция, рост ВВП, производительность труда и рост экспорта.
Телеграм-канал «Радыё Свабода» перечислил еще некоторые впечатляющие цифры.
– Госдолг вырос на 3,7 миллиарда долларов с момента выборов.
– За восемь месяцев этого года внешнеторговый товарооборот сократился почти на 8 миллиардов долларов.
– С августа долги организаций выросли на 2,6% до 59,8 миллиарда рублей. 19% организаций – убыточные.
– Белорусы забрали с вкладов 447 миллионов долларов и 215 млн рублей.
– Прибыль промышленных гигантов падает: на БелАЗе – в 13 раз, на МТЗ – втрое, на БМЗ – вдвое.
– Белорусская АЭС после торжественного открытия поработала 2 дня.