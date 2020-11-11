«Оля, ты наш герой!»: 95-й день протестов проходит в Беларуси
- 11.11.2020, 23:07
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Посмотрите, какие акции устраивают белорусы каждый день.
Деревня Заборовье Лепельского района требует освободить всех политзаключенных и поддерживает осужденную на 12 суток ареста Мисс Беларусь — 2008 Ольгу Хижинкову: «Оля, ты наш герой!»
Белорусы Москвы устроили онлайн-встречу с Владимиром Журавко (стачком «Гродно Азот»): «Если на каждом предприятии будут такие лидеры, как он, мы быстрее справимся с агрокрысами!»
Уручье полно любви — к «Гродно Азот» и всем белорусам!
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Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта.