«Оля, ты наш герой!»: 95-й день протестов проходит в Беларуси 11.11.2020, 23:07

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Посмотрите, какие акции устраивают белорусы каждый день.

Деревня Заборовье Лепельского района требует освободить всех политзаключенных и поддерживает осужденную на 12 суток ареста Мисс Беларусь — 2008 Ольгу Хижинкову: «Оля, ты наш герой!»

Белорусы Москвы устроили онлайн-встречу с Владимиром Журавко (стачком «Гродно Азот»): «Если на каждом предприятии будут такие лидеры, как он, мы быстрее справимся с агрокрысами!»

Уручье полно любви — к «Гродно Азот» и всем белорусам!

Жители столичного квартала «Виктория» вышли, чтобы поддержать всех задержанных и незаконно осуждённых белорусов. Вместе победим!

Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта.

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