Байден назвал будущего главу аппарата Белого дома 12.11.2020, 8:02

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Джо Байден

Ранее был советником Джо Байдена и координировал работу по борьбе с Эболой в Африке.

Руководителем аппарата Белого дома станет Рон Клайн – бывший глава администрации Джо Байдена. Об этом Байден заявил в четверг, 12 ноября, сообщает dw.com.

"Глубокий и разнообразный опыт Рона Клайна, а также его способность работать с людьми любого политического спектра - именно то, что мне нужно от руководителя аппарата Белого дома, когда мы сталкиваемся с кризисным моментом и снова объединяем нашу страну", - написал Байден в своем Twitter. Клайн был советником Байдена в бытность его вице-президентом в администрации президента Барака Обамы.

Ожидается, что на новом посту Клайн будет активно заниматься борьбой с пандемией коронавируса. Ранее он координировал работу по борьбе со вспышкой Эболы в Африке.

Американские СМИ ранее объявили Джо Байдена победителем президентских выборов, но Дональд Трамп собирается оспаривать результаты в судах. Байден назвал себя следующим президентом США и готовится вступить в должность с 20 января.

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