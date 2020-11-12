Леонид Заико: Вторую АЭС надо построить в Шклове при условии переселения туда Лукашенко 12.11.2020, 8:17

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Леонид Заико

Фото: onliner.by

Только в таком случае проект будет иметь смысл.

Вторую БелАЭС можно строить только с условием размещения ее в Шклове и переселения туда нынешнего руководства страны во главе с Лукашенко, заявил сайту БП руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

– Заявления белорусских властей не перестают удивлять. Лукашенко предостерег белорусских медиков от выезда за рубеж: якобы в той же Польше им не дадут нормально работать, отправят на второстепенную, третьестепенную роль.

– Белорусские медики на третьестепенных ролях у себя на родине. И даже более того, у них появилась такая дополнительная нагрузка как отсидка в следственном изоляторе.

Сидят там даже целыми коллективами, семьями.

Поэтому не думаю, что сейчас разумно пугать наших медиков вот такими заявлениями. Здесь они – никто, а там будут уважаемыми членами общества и успешными людьми.

Это нормально, что польские врачи уезжают в Бельгию, вакансии освобождаются и белорусские врачи начинают уезжать в Польшу. Есть профессии, которые предполагают высокую цену рабочей силы на мировом рынке. Вот у меня брат работает на компанию в Германии и всем доволен.

– Но не станет ли отъезд врачей ударом по качеству и уровню белорусской медицины?

– Качество белорусской медицины меня никогда не привлекало. Врачи хорошие, но обслуживания как такового нет. Мне приходилось работать и в США, и в Китае, поэтому мне есть с чем сравнивать. В Штатах медсестры работают совсем по-другому.

Так что не беспокойтесь.

Как было хреново в белорусской медицине при Лукашенко, так и будет. Хотя врачи у нас хорошие.

– Власти тем временем продолжают заявлять о возможности строительства второй атомной станции. Как относитесь к этой идее?

– Наблюдаю среди чиновников некий прилив энтузиазма в связи с запуском первой АЭС под Островцом. Но могу констатировать, что руководство страны очень плохо знает международный опыт.

Я посоветовал бы чиновникам заплатить 50-100 тысяч долларов за исследование, как Швеция изменила свой энергетический баланс. Там существенно уменьшили роль газа и атомной энергии.

Шведский вариант – как раз для Беларуси. Строить в нашей небольшой стране громадные атомные станции – неумно.

За строительство первой БелАЭС взялись в состоянии шока, когда начались проблемы с Россией из-за цены на газ. И это было ошибкой.

Если и строить вторую атомную станцию, то только в городе Шклове и при условии переселения туда всего нынешнего руководства страны во главе с Лукашенко. Только в таком случае строительство второй АЭС будет иметь смысл.

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