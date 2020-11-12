«Россия – сателлит Турции» 12.11.2020, 8:31

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Как карабахские соглашения ударили по престижу Кремля.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился в ночь на 10 ноября подписанием соглашения о прекращении военных действий. Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы перешли под контроль Азербайджана.

"Радио Свобода" собрало мнения российской блогосферы по поводу карабахских соглашений.

Эль Мюрид

И еще одно замечание по поводу карабахской капитуляции. Когда участие Турции в войне стало уже откровенным и очевидным, я писал, что интерес Эрдогана - не собственно победа в Карабахе (хотя она, как необходимое условие и обязательна), сколько "зависание" ситуации в неопределенном положении. То есть - победа, но разгромная и не окончательная. Именно в этом случае Турция получает право на ввод своих сил в Азербайджан в качестве миротворцев и на неограниченно долгое пребывание в Закавказье. Эрдоган настолько прозрачно демонстрировал свои задачи, что нетрудно было понять его мотивы. Алиев заявил, что Турция также будет присутствовать в виде миротворческих сил в зоне конфликта.

Именно это у Эрдогана и получилось. Победа достигнута, но не окончательная. И дело здесь не в том, что Путину дали сохранить лицо - Эрдогану плевать на потёки косметических веществ по лицу своего партнера. А вот задача военно-политического присутствия Турции в регионе - она гораздо важнее, чем внешний вид Путина. Теперь Эрдоган защитил Южный газовый коридор на самом уязвимом участке и получил плацдарм для выхода к Каспию и далее - в зону Средней Азии. Трудно сказать, насколько велик Эрдоган как политик, но то, что наши бледные ничтожества – полные никто перед ним - факт.

Игорь Эйдман

Сам себя переиграл

Очевидно, что Путин предал Армению, дав Алиеву добро на войну, давно готовившуюся при поддержке Турции. Без санкции России Азербайджан просто не решился бы на такое масштабное наступление

Российский диктатор сделал это, стремясь наказать Армению за революцию, чужими руками нокаутировать её и поставить на колени, а потом разыграть роль миротворца и усилить военное присутствие в регионе.

План вроде бы удался. Но это временная удача. Глупо говорить, что "Путин всех переиграл". Всё глубже залезая в конфликты в регионе, он неизбежно столкнётся с Турцией. И результат этого, как показывает соревнование российского и турецкого вооружения на армяно-азербайджанской войне, может быть для России плачевным.

Апдейт. Столкновение с Турцией не за горами. Разгорается конфликт по поводу участия турков в "миротворческой операции".

Николай Подосокорский

РБК выпустил материал с заголовком "Эрдоган заявил Путину о правильном шаге в Карабахе". В новости сообщается, что "турецкий лидер оценил соглашение о перемирии между Арменией и Азербайджаном, назвав его «правильным шагом на пути к окончательному решению нагорно-карабахской проблемы»". Каким Эрдогану видится "окончательное решение" этого конфликта и ежу ясно.

Однако при чтении таких новостей может показаться, что Эрдоган теперь –​ старший партнер Путина, а Россия –​ сателлит Турции. Забыли и про "нож в спину" и про всякую субъектность. Теперь Турция оценивает, что на постсоветском пространстве делается правильно, а что нет. И не приведи бог ее рассердить?!

Константин Эггерт в "Снобе" пишет о поражении путинского режима:

Настолько унизительная капитуляция, как та, которую подписал под присмотром Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева Владимир Путин, никакому Козыреву не приснилась бы в самом страшном сне. Скоротечная карабахская война обернулась тяжелым поражением не только главного союзника Москвы –​ Армении, но и путинского режима. Эту неприятную, но закономерную новость не заглушить соловьиными трелями государственных пропагандистов про «мир», который принесет теперь на Кавказ российский миротворческий контингент. Не принесет. Точнее, принесет в лучшем случае перемирие. Соглашение Пашиняна, Алиева и Путина, с точки зрения Азербайджана и его спонсора –​ турецкого режима, –​ лишь этап на пути к полному контролю над Нагорным Карабахом и изгнанию из него армян.

Разрешен ли в итоге конфликт – вопрос спорный.

Константин Калачев

Территориальные споры имеют военное решение. И не только в Африке. Сухой остаток войны в Карабахе.

Андрей Десницкий

А я бы предложил задуматься вот о каком уроке Карабахского конфликта, актуальном для России, и не только.

Допустим, существует некий территориальный и/или национальный конфликт. Допустим, одна из сторон одержала решительную победу. Так вот, если она не предложит условий мира, хотя бы относительно приемлемых для другой стороны –​ война не будет закончена, а только приостановлена. И другая сторона будет копить силы и средства, будет выжидать подходящего момента и однажды бросит все эти накопленные силы на реванш. И у нее будут неплохие шансы, потому что десятилетиями граждане этой страны будут жить мечтой о таком реванше.

Лучше договаривайтесь.

Так или иначе, многие радуются тому, что в регионе хотя бы на время прекратилась война, пусть и такой ценой.

Александр Черных

Очевидно, что это не тот мир, за который мы пили в Армении и Арцахе. Не то окончание войны, которого ждали армяне. Не те действия Путина и России, на которые они надеялись. И все-таки – мир. Мир лучше войны. Время выдохнуть и задать друг другу вопросы – почему страна оказалась не готова к войне и как теперь жить дальше. Так, чтобы войны больше не было.

Я не политолог, не политик, не эксперт по региону. Я не думаю, что кому-то интересны мои личные мысли о действиях российского правительства. Я не готов отстаивать позицию, хороший это вариант для Армении, плохой или катастрофичный.

И я не представляю, что чувствуют люди из тех деревень, которые должны отойти Азербайджану. Все эти могучие старики с их гусями и гранатовыми садами, которые они возделывали всю жизнь. И все же… для меня все эти дни было самым главным желанием – чтобы остались живы все люди, которых я встретил в Армении и Арцахе, в тылу и на передовой, мирные и с оружием. Я переживал за каждого из них.

Виктория Ивлева

Нет радости в сердце от того, что в Карабахе перемирие, хотя перемирие и спасет на какое-то время жизни попавших в мясорубку убийств людей, но перемирие –​ совсем не мир, а зыбкость между миром и новой войной.

Империя ее, войну эту, обязательно придумает, состряпает и начнет, как только будет нужно.

И, пока империя жива, ничто не сможет уберечь ни от новых трупов, ни от кровавых рек, ни от ненависти и бредущих по дорогам беженцев...

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