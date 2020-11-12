Сергей Наумчик: Экономические санкции будут очень сильным ударом по режиму 12.11.2020, 8:45

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Сергей Наумчик

Речь идет об ограничениях в отношении бюджетообразующих предприятий.

Если не считать нескольких дней в августе, когда власти находились в растерянности и активность силовиков поставили на паузу, насилие в отношении протестующих в Беларуси не прекращалось, пишет пишет в своем Telegram-канале белорусский журналист и политик Сергей Наумчик.

Но в последние дни поведение ОМОНа и других сотрудников так называемых правоохранительных органов все больше напоминает события 9-12 августа. Людей избивают в автозаках, избивают в РОВД, пытают на Окрестина.

До сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела за пытки и другие превышения служебных полномочий в отношении силовиков, тогда как против подавших жалобы в СК или прокуратуре возбуждены сотни.

Однако силовики выполняют приказ, идущий с самого верха (что не освобождает их от ответственности). А «наверху», похоже, вздохнули с облегчением. Путин, как и прежде «лучший друг», а Запад, пусть и «лучший враг», но не сумел сколько-нибудь серьезно наказать режим за то, что международным правом квалифицируется как преступление против человечности.

Ведь Лукашенко и нескольких десятков человек лишение права слетать в Рим и Берлин, положа руку на сердце, как-то переживут. А вот экономические санкции (например, против «Беларуськалия» и других бюджетообразующих предприятий) были бы очень сильным ударом по режиму.

И пока на Западе идут дебаты, и оппоненты таких санкций доказывают, что «они ударят по простым людям», эти люди получают дубинками по голове.

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