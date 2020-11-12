Ученые раскрыли тайну затонувшей страны на дне Северного моря 12.11.2020, 9:11

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10 тысяч лет назад Доггерленд был сушей.

Местность, расположенная между Британскими островами и континентальным побережьем, вокруг нынешней Доггер-банки, примерно 10 тысяч лет назад была сушей. Там росли леса, паслись стада и жили люди. Затем ледники начали таять, а уровень моря — повышаться. Что сталось со стадами и охотниками в точности неизвестно, но на морском дне и по сию пору иногда находятся следы пребывания людей, пишет popmech.ru.

В 2018 году исследователи из Университета Бредфорда (Великобритания) совершили 11-дневную экспедицию на судне RV Belgic, чтобы взять пробы отложений на дне Северного моря. Это часть Доггерленда — района, расположенного между восточными берегами Британии и материком. Возраст затонувшего ландшафта с окаменелыми остатками доисторического леса составляет примерно 10 тысяч лет.

Анализ некоторых образцов показал, что под морским дном находится слой торфа. Это говорит о том, что раньше здесь была болотистая низменность. Можно думать, что она подходила для обитания тогдашних людей. Часть затопленных земель полностью покрыта более современными отложениями крупнейших рек, таких как Рейн.

Тем не менее ученые были уверены, что им удастся найти самые настоящие следы доисторических поселений. В последние годы в районе Браун-Бэнк между Англией и Нидерландами были обнаружены многочисленные остатки рыболовных лодок, древние человеческие кости, кремневые орудия, наконечники копий и даже резные кости.

Образцы отложений, добытых последней экспедицией, до сих пор проходят тщательный анализ — это долгая и кропотливая работа. Данные экспедиции также будут использованы для дальнейшего обновления археологических карт подводного Доггерленда, которые были подготовлены по данным сейсморазведки и образцам отложений в течение нескольких последних лет.

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