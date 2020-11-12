Чиновники хотят убрать Лукашенко? 26 12.11.2020, 9:16

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Фото: ТАСС

Большинство вместе с народом мечтает о смене власти.

Среди тех, кто сегодня занимает различные должности в государственном аппарате, большинство вместе с народом мечтает о смене власти, но боится выступить публично. Так считает гость программы «Беседа» на телеканале «Белсат», бывший чиновник администрации Лукашенко Александр Пласковицкий.

Даже протестующим проще спрятаться от атак силовиков, чем чиновникам, уверен гость «Беседы». Госслужащие боятся показать нелояльность к режиму, а тем более открыто заявить о несогласии с его действиями.

«Силовики – тесное сообщество, они на самом деле знают, что какая бы власть ни пришла, им придется отвечать за очень серьезные преступления. Не те, что совершены сейчас, а те, что совершались ранее. Вот на этих людей Лукашенко может безусловно опереться. И он на них опирается. И именно этих людей боится госаппарат», – заявил Александр Пласковицкий.

Полную версию передачи смотрите в видео.

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