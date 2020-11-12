«Добро всегда побеждает — это аксиома жизни» 3 12.11.2020, 9:23

4,808

Ольга Хижинкова

Как белорусские спортсмены поддержали Ольгу Хижинкову, Андрея Кравченко и Ивана Ганина.

В среду спустя три дня после задержания на воскресной акции протеста, суд вынес приговоры спортсменам Андрею Кравченко, Ивану Ганину, а также экс-пресс-секретарю брестского «Динамо» Ольге Хижинковой. Предсказуемо для нынешнего времени, все трое получили административный арест: Андрей и Иван получили по 10 суток, Ольга – 12.

Арест Мисс Беларусь-2008 и спортсменов SOS.BY стал, наверное, самой обсуждаемой темой в байнете в целом и в белорусском спортивном сообществе в частности. Ольгу и ребят поддержало колоссальное количество людей, пишет «Трибуна».

Не уменьшилось (а, кажется, только увеличилось) количество высказываний и после объявления приговоров. Собрали для вас реакцию на решения суда.

Василий Хомутовский – экс-голкипер национальной сборной по футболу, член Свободного объединения спортсменов Беларуси.

Комментатор и журналист Владислав Татур.

Баскетболистка Елена Левченко.

Комментатор Арташес Антонян.

Журналист, автор YT-канала «Жизнь-малина» Никита Мелкозеров.

Пресс-секретарь минского «Динамо» Александр Строк.

Гандболист Артем Королек.

Экс-тренер брестского «Динамо» Марцел Личка.

Жена белорусского хоккеиста Александра Бородули модель Даша Март.

Экс-теннисистка Ольга Барабанщикова.

Экс-тренер «Крумкачоў», минского «Динамо» и БАТЭ Олег Дулуб.

Защитник жодинского «Торпедо-БелАЗ» Никита Степанов.

Баскетболист Никита Мещеряков.

Также стало известно, что среди задержанных и в последствии осужденных (на 10 суток) оказался воспитанник минского «Динамо», экс-игрок СКВИЧа, «Речицы-2014», а в настоящем футболист любительского клуба Uni Minsk Игорь Столяренко.

Нападающий петриковского «Шахтера» Алексей Ходневич поддержал своего коллегу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».