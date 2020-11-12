«Добро всегда побеждает — это аксиома жизни»3
- 12.11.2020, 9:23
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Как белорусские спортсмены поддержали Ольгу Хижинкову, Андрея Кравченко и Ивана Ганина.
В среду спустя три дня после задержания на воскресной акции протеста, суд вынес приговоры спортсменам Андрею Кравченко, Ивану Ганину, а также экс-пресс-секретарю брестского «Динамо» Ольге Хижинковой. Предсказуемо для нынешнего времени, все трое получили административный арест: Андрей и Иван получили по 10 суток, Ольга – 12.
Арест Мисс Беларусь-2008 и спортсменов SOS.BY стал, наверное, самой обсуждаемой темой в байнете в целом и в белорусском спортивном сообществе в частности. Ольгу и ребят поддержало колоссальное количество людей, пишет «Трибуна».
Не уменьшилось (а, кажется, только увеличилось) количество высказываний и после объявления приговоров. Собрали для вас реакцию на решения суда.
Василий Хомутовский – экс-голкипер национальной сборной по футболу, член Свободного объединения спортсменов Беларуси.
Комментатор и журналист Владислав Татур.
Баскетболистка Елена Левченко.
Комментатор Арташес Антонян.
Журналист, автор YT-канала «Жизнь-малина» Никита Мелкозеров.
Пресс-секретарь минского «Динамо» Александр Строк.
Гандболист Артем Королек.
Экс-тренер брестского «Динамо» Марцел Личка.
Жена белорусского хоккеиста Александра Бородули модель Даша Март.
Экс-теннисистка Ольга Барабанщикова.
Экс-тренер «Крумкачоў», минского «Динамо» и БАТЭ Олег Дулуб.
Защитник жодинского «Торпедо-БелАЗ» Никита Степанов.
Баскетболист Никита Мещеряков.
Также стало известно, что среди задержанных и в последствии осужденных (на 10 суток) оказался воспитанник минского «Динамо», экс-игрок СКВИЧа, «Речицы-2014», а в настоящем футболист любительского клуба Uni Minsk Игорь Столяренко.
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Только сейчас до нас дошла информация. В воскресенье был задержан не только Рома Гаев но и Игорь Столяренко. Рома получил штраф, а вот Игоря придётся ждать 10 суток! Держись Игорек!! Итого уже 4 наших футболиста за время протестов были задержаны! 4 Карл! #юни #сизо
Нападающий петриковского «Шахтера» Алексей Ходневич поддержал своего коллегу.