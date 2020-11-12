Валерий Карбалевич: Похоже, силы сотрудников МВД на исходе 2 12.11.2020, 9:32

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Валерий Карбалевич

Они уже не в состоянии выдерживать регулярные протесты белорусов.

Поскольку длительное противостояние — это борьба на измор, похоже, силы сотрудников МВД на исходе. Об этом пишет на «Радыё Свабода» политобозреватель Валерий Карбалевич.

8 ноября власти мобилизовали все оставшиеся силы, включая, по некоторым оценкам, и военных. Привезли в Минск милицию из регионов. Оцепили всю столицу, переведя ее фактически на осадное положение.

Чем можно объяснить такие действия властей? Валерий Карбалевич дает несколько вариантов ответа.

«Прежде всего, нетерпеливость. Смотреть, как каждое воскресенье столица превращается в праздник неподчиненного народа — это для некоторых персонажей невыносимо.

Трехмесячное противостояние — это борьба на измор, на изнурение противника. Кто первый не выдержит напряжения. Можно думать, что силы сотрудников МВД на исходе. Поэтому нужно поспешить, чтобы одним махом, одним ударом покончить с протестами и наконец спокойно выдохнуть».

«Другое дело, верен ли расчет властей. В этом есть большие сомнения», — резюмирует политолог.

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