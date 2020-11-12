Найден гормон, который может стать эффективным лекарством от COVID-19 12.11.2020, 9:42

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Компьютерный алгоритм отобрал 34 средства для «перепрофилирования» в противокоронавирусный препарат.

Результаты нового исследования, проведенного американскими медиками, показали, что мелатонин — гормон, регулирующий циклы сна и бодрствования — может быть действенным способом лечения коронавирусной инфекции. Статья об этом опубликована в издании PLOS Biology (перевод - naked-science.ru).

Такие выводы были получены благодаря использованию компьютерного алгоритма, который оценивал их потенциальную эффективность против Covid-19. Анализ данных пациентов из реестра Кливлендской клиники (штат Огайо) также подтвердил, что прием мелатонина связан с почти 30-процентным снижением риска положительного результата теста на коронавирус SARS-CoV-2 (с учетом поправок на возраст, расу, наличие вредных привычек и сопутствующих заболеваний).

Алгоритм, который использовали ученые, основывался на степени родства симптомов различных болезней и патологий, которые при этих заболеваниях возникают. Исходными данными для алгоритма служили электронные истории болезней пациентов Кливлендской клиники, а также генетические данные о близости участков ДНК, которые каким-либо образом вовлечены в процесс протекания болезней.

Среди прочего выяснилось, что белки, связанные с двумя основными причинами смерти пациентов с тяжелой формой Сovid-19 — сепсисом и синдромом острой респираторной недостаточности, — тесно коррелируют по своей структуре со многими белками вируса SARS-CoV-2. «Таким образом, это сигнализирует нам, что лекарство, уже одобренное для лечения патологий, может иметь определенную полезность и при лечении Сovid-19», — поясняет ведущий автор исследования Фэйсюн Чен.

Алгоритм показал сразу несколько различных заболеваний, препараты для лечения которых могут оказать положительный эффект на пациентов с коронавирусной пневмонией. Среди них — аутоиммунные (воспалительная болезнь кишечника), легочные (хроническая обструктивная болезнь легких) и неврологические болезни (такие как депрессия и СДВГ).

На основе этого «набора» авторы исследования подобрали 34 кандидата для перепрофилирования в лекарство против Covid-19. Среди них — и мелатонин; его препараты обычно используются для облегчения засыпания или с целью корректировки циркадного ритма.

«Важно отметить, что эти результаты не предполагают, что люди должны начинать принимать мелатонин без консультации с врачом, — говорит Фэйсюн Чен. — <…> Но мы воодушевлены связями, определенными в этом исследовании, и возможностью их дальнейшего изучения».

Уже в этом месяце разработчики смогут подать заявку на лицензирование вакцины. До конца 2020 года планируется произвести 50 миллионов доз препарата, а за 2021-й — более миллиарда.

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