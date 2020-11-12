Как действует альтернативное посольство Беларуси в Берлине 3 12.11.2020, 10:03

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История о первой победе народной дипломатии.

Белорусские активисты, живущие в Берлине, организовали напротив официального посольства РБ альтернативное - в деревянном вагончике с бело-красно-белым флагом. Как оно появилось и чем занимается - в репортаже dw.com.

Через дорогу от здания белорусского посольства в Берлине стоит деревянный вагончик с прикрепленным к нему шестиметровым флагштоком, на котором развевается бело-красно-белый флаг - символ протестов в Беларуси. Живущие в Берлине белорусские активисты называют этот домик-прицеп из светлых досок с плоской крышей и раздвижными застекленными дверями альтернативным посольством свободной и демократической Республики Беларусь в Германии. За неполные два месяца они провели здесь более сорока акций солидарности с протестующими единомышленниками на родине.

Вагончик нашелся по счастливой случайности

Альтернативное посольство появилось благодаря счастливой случайности и инициативе одного из соорганизаторов акций протеста, Тараса Сякерки. Улыбчивый берлинец родом из Гомеля рассказывает, что во время президентских выборов на родине и после них он долгое время провел в Беларуси, голосовал, потом участвовал в демонстрациях и вернулся в Берлин "заряженный нашей белорусской атмосферой". Активистскую деятельность он продолжил в Германии и вначале каждый день стоял по несколько часов в пикете перед входом в посольство. На плакате у него было написано по-немецки "Сигналь за свободу Беларуси".

О не самом очевидном выборе места для акций, которое находится далеко от центра и оживленных улиц, рядом с Трептов-парком, Тарас говорит: "Здесь односторонняя трехполосная проезжая часть, и мой плакат увидело большое количество водителей. Они были не знакомы с уже привычной белорусам формой протеста, но заметили надпись, прочли и, снова проезжая мимо, действительно, стали все чаще сигналить".

Однажды во время очередного одиночного пикета к активисту подошел молодой парень. Он выразил слова поддержки и сказал, что ему принадлежит вагончик, уже полгода припаркованный напротив белорусского посольства. У Тараса моментально родилась идея попросить разрешения на использование вагончика. Его хозяин согласился.

Сейчас вагончик украшают самодельные плакаты, листовки с информацией на разных языках, фотографии, свидетельствующие о насилии силовиков против белорусов, а также объявления с данными фондов, собирающих деньги для семей бастующих и пострадавших. Внутри домика хранятся растяжки и флаги, которые активисты используют в ходе акций протеста.

Официальное посольство РБ не реагирует

Активисты говорят, что никакой заметной реакции со стороны официального посольства на такое соседство до сих пор нет - ни позитивной, ни негативной. Но организаторы альтернативного посольства не исключают, что белорусские спецслужбы пытаются изгнать их оттуда: после того, как вагончик стал информационным центром белорусской диаспоры, им вдруг заинтересовались "анонимные клиенты из интернета" и некоторое время настойчиво пытались арендовать его у владельца.

На одном из плакатов на стене вагончика прикреплена фотография нынешнего посла Республики Беларусь в Германии Дениса Сидоренко с надписью: "Уволен". Активисты недовольны тем, что он и его коллеги до сих пор хранят молчание, которое можно принять за лояльность к диктаторскому режиму. По словам одной из участниц акций Вероники Кругловой, активисты "хотели бы, чтобы сотрудники официального посольства нашей страны в Германии перешли на сторону народа, выразили свою поддержку, как это сделал, например, достойнейший человек - посол Беларуси в Аргентине".

Альтернативное посольство открыто ежедневно. На вопрос, будет ли оно, например, в качестве художественной акции выдавать альтернативные визы и паспорта, Тарас Сякерка подмигивает: "Да мы еще и свадьбы будем проводить!".

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