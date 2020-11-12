В Плещеницах «отработкой» облили здание сельисполкома
- 12.11.2020, 10:45
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Фотофакт.
12 ноября, в городском поселке Плещеницы Логойского района неизвестные облили здание сельисполскома отработанным машинным маслом.
«Отработкой» были залиты не только стены, но и лукашенковский герб, пишет mlyn.by.
Отработанное машинное масло имеет достаточно агрессивные свойства, поэтому обычное перекрашивание стен может оказаться бесполезным. Скорее всего, фасаду потребуется более серьезный ремонт с удалением верхнего слоя штукатурки.