В Плещеницах «отработкой» облили здание сельисполкома 12.11.2020, 10:45

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Фотофакт.

12 ноября, в городском поселке Плещеницы Логойского района неизвестные облили здание сельисполскома отработанным машинным маслом.

«Отработкой» были залиты не только стены, но и лукашенковский герб, пишет mlyn.by.

Отработанное машинное масло имеет достаточно агрессивные свойства, поэтому обычное перекрашивание стен может оказаться бесполезным. Скорее всего, фасаду потребуется более серьезный ремонт с удалением верхнего слоя штукатурки.

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