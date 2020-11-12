Ученые: Вселенная нагревается 8 12.11.2020, 11:20

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В Огайо зафиксировали рост средней температуры в 10 раз!

Ученые Центра космологии и физики астрономических частиц Университета штата Огайо зафиксировали рост средней температуры газа во Вселенной в 10 раз за последние 10 миллиардов лет. Сейчас она составляет около двух миллионов градусов Кельвина. О результатах исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal, сообщается в пресс-релизе на сайте университета, передает lenta.ru.

По словам автора исследования И-Куань Чиана (Yi-Kuan Chiang), рост температуры объясняется тем, что гравитация объединяет темную материю и видимое вещество в галактики и скопления галактик. В результате формирования гигантских космических структур огромные объемы газа становятся плотнее и разогреваются. Это подтверждает предсказание Джима Пиблза, лауреата Нобелевской премии по физике 2019 года, который изложил теорию формирования крупномасштабной структуры во Вселенной.

В ходе научной работы специалисты оценили температуру газа, находящегося вдали от Земли, и сравнили его с температурой газа вблизи Млечного Пути и Солнечной системы. Поскольку чем дальше объект от наблюдателя, тем в более далеком прошлом он находится, ученые смогли определить, какой была температура вещества во Вселенной миллиарды лет назад. Расстояние до скоплений газа определялось через величину красного смещения, то есть степени смещения спектральных линий в красноволновую область спектра, что наблюдается при удалении объекта от наблюдателя (согласно закону Хаббла, скорость убегания далеких галактик зависит от расстояния до них).

Автор исследования уточняет, что рост температуры газа во Вселенной никак не связан с глобальным потеплением на Земле и не может считаться возможной причиной изменения климата. «Эти явления происходят в разных масштабах», — говорит Чиан.

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