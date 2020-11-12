В лечении COVID-19 наступил перелом 4 12.11.2020, 11:39

4,942

Массовое использование американо-немецкого препарата начнется уже в декабре.

В России шутят по поводу того, что рубль в эти дни окреп на новостях о западной антиковидной вакцине, а вот регистрацию первого в мире российского «Спутника V» в свое время не заметил, пишет Сергей Шелин в статье не сайте «Росбалт».

Но это легко понять. Pfizer — мощнейшая компания, которая несколько месяцев готовилась к массовому производству этого препарата. Обещания поставить 50 млн доз уже в декабре и 1,3 млрд — в следующем году если и преувеличены, то несильно.

И эпидемическая обстановка в США сейчас не такая, чтобы тамошние государственные регуляторы стали волынить с регистрацией вакцины, если она производит впечатление добротной. А препарат, разработанный для Pfizer компанией BioNTech, выглядит именно таким. Третий этап испытаний (40 тыс. участников, эффективность выше 90%, побочные эффекты не обнаружены) вопросов, видимо, не вызовет.

Обычно решения о массовом применении принимаются далеко не так поспешно, но сейчас особый случай. И если все пойдет благополучно, в первые месяцы 2021-го в борьбе с эпидемией наступит перелом. По крайней мере — в США и Евросоюзе (который уже готов запросить 300 млн доз). И главным антиковидным инструментом на какое-то время обещает стать именно вышеназванный препарат.

А не «Спутник V», первенством которого уже больше трех месяцев утомительно бахвалится российское начальство. Кстати, то еще первенство. Предварительная регистрация этой недоиспытанной вакцины состоялась у нас в августе. А в Китае примерно такую же, не прошедшую всех испытаний и предназначенную сначала лишь для армии, вакцину зарегистрировали еще в июне.

Но оставим в стороне детские споры о том, кто первее. Несравнимо важнее, скольких людей уже вакцинировали и с каким результатом.

«Спутник V» проходит сейчас через третью фазу испытаний (те же стандартные 40 тыс. добровольцев). И параллельно им уже привились несколько десятков тысяч номенклатурщиков и медиков (по свежему российскому опросу — 2% всех врачей). Оставим в стороне разумность поспешного использования малопроверенного препарата. Понадеемся, что «Спутник V» не приносит вреда и защищает от ковида. Спросим только, многим ли он доступен.

Рыночным и рекламным продвижением «Спутника V» занимается Российский фонд прямых инвестиций и лично его глава Кирилл Дмитриев. Летом РФПИ обещал выпустить до конца года 30 млн доз. Сейчас стал скромнее и сулит только 7–10 млн. Но и этого не будет. Массовое производство не налажено, и когда все заработает, непонятно.

Сбой признает уже и главный энтузиаст «Спутника V» Владимир Путин: «Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования — „железа“, что называется, — для разворачивания массового производства». Какой сюрприз.

Впрочем, наши должностные лица знают, как выйти из неудобного положения. Надо просто объявить его удобным.

Александр Гинцбург, начальник центра Гамалеи: «Все идет по плану. К концу ноября можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины. А в декабре — еще в три раза больше будет цифра… Это то, что называется массовой вакцинацией».

Еще недавно «план» был амбициознее. И что-то подсказывает: скоро за «массовую вакцинацию» станут выдавать нечто еще более скромное.

Удивляться нечему. Полет начальственного воображения — это одно, а наша окостеневшая, замордованная чиновной дрессурой, загнанная в изоляцию экономика — совсем другое. Приходится отставать от других.

В том числе и от Китая. Производитель одной из тамошних вакцин, компания Sinopharm, тоже не стала дожидаться окончания третьего этапа испытаний и уже вовсю прививает людей — выезжающих по делам из КНР, сотрудников экстренных служб, медиков и просто привилегированных лиц.

Прямо как у нас, только в гораздо больших масштабах — там вакцинированы уже полмиллиона человек. И до начала массового производства в Китае недалеко. Притом массового не в нашем бюрократическом понимании, а в нормальном, т. е. в количестве пары сотен миллионов доз.

Близки к окончанию испытаний и немедленному массированному вторжению на мировой рынок и несколько крупных западных фармкомпаний, например, британско-шведская AstraZeneca.

Человечество, похоже, создало вакцину от коронавируса. Развитые страны вернутся к нормальной жизни весной

Но сегодня впереди всех вакцина Pfizer-BioNTech — свидетельство жизнеспособности и силы глобализации. Продукт альянса американского производителя (гендиректор Pfizer — выходец из Греции Альберт Бурла) и германского разработчика (основатель и совладелец BioNTech — уроженец Турции Угур Сахин). В феврале–марте американский фармгигант поддержал и начал финансировать исследования немецкой фирмы, а в июне уже отлаживал производство вакцины.

Сегодняшний их успех — результат не только интеллектуально-технологических усилий, но также быстроты решений и согласованности действий по разные стороны океана.

Этому бы у них и учиться. Но рассчитывать на такое, конечно, не приходится. Надеяться будем на более вероятные вещи, хотя и тоже не гарантированные. На то, что российские вакцины во главе со «Спутником V», окажутся работающими. И на то, что в достаточных объемах их начнут производить хотя бы к середине следующего года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».