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Анжелика Агурбаш: Давайте поаплодируем белорусским Воинам Света

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  • 12.11.2020, 11:57
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Анжелика Агурбаш: Давайте поаплодируем белорусским Воинам Света
фото: nv-online

Заслуженная артистка Беларуси выступила на церемонии в Москве.

Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш 11 ноября высказалась о ситуации в Беларуси на церемонии вручения премий «Первые леди» в Москве, передает «Радыё Свабода».

«Сегодня мои родные белорусы борются с агрессией, террором и беззаконием. Но я уверена, что добро всегда победит. И всегда мир и Вселенная будут на стороне правды и справедливости. Давайте поаплодируем белорусским Воинам Света», — заявила артистка.

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