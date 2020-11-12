Анжелика Агурбаш: Давайте поаплодируем белорусским Воинам Света

Анжелика Агурбаш: Давайте поаплодируем белорусским Воинам Света3
- 12.11.2020, 11:57
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Заслуженная артистка Беларуси выступила на церемонии в Москве.
Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш 11 ноября высказалась о ситуации в Беларуси на церемонии вручения премий «Первые леди» в Москве, передает «Радыё Свабода».
«Сегодня мои родные белорусы борются с агрессией, террором и беззаконием. Но я уверена, что добро всегда победит. И всегда мир и Вселенная будут на стороне правды и справедливости. Давайте поаплодируем белорусским Воинам Света», — заявила артистка.