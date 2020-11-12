Главный приз войны в Карабахе Андрей Зубов

12.11.2020, 12:02

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Андрей Зубов

Сумеют ли Ереван и Баку договориться о большем?

Сейчас в Армении очень многие требуют отставки правительства Никола Пашиняна. Называют его преступником и предателем. Так честят человека, который еще недавно был символом восстановления демократии и гражданской свободы в Армении после четверти века пропутинской олигархической диктатуры. Честят за то, что он сотворил почти чудо — сохранил три четверти Карабаха для армянского народа, может быть даже 4/5. Сохранил в тот момент, когда пала Шуша и полное занятие Карабаха азербайджанской армией было вопросом недели. Недели ожесточенных боев, в которых наверняка погибли бы ещё тысячи армян.

В Азербайджане многие горячие головы говорят об упущенных плодах полной победы над Арменией. Конечно, и они не правы. Эта «упущенная полная победа» обернулась бы для азербайджанского народа гибелью тысяч его граждан и почти наверняка обвинениями в изгнании армян, а может быть, и в геноциде. Слава Богу, этого не случилось.

Уверен, что ультиматум с требованием немедленно остановить военные действия и ввести миротворцев Алиеву продиктовал Путин. Я не знаю деталей угроз со стороны России, но, очевидно, они были. Но если бы ультиматум был отвергнут Пашиняном, и бои продолжались, исход был бы с восторгом принят Алиевым и Эрдоганом, которые бы получили всё.

Какие еще миротворцы могли бы появиться в зоне конфликта так быстро, когда шли последние дни армянского Карабаха? Уверен — никакие кроме русских. Объединенный скандинавский миротворческий контингент, о котором упоминал госсекретарь Помпео, еще не начал даже и формироваться.

Так что без российских миротворцев было на этот раз не обойтись. Это, конечно, большой успех Путина, получившего свой воинский контингент в Азербайджане, но, в первую очередь, это успех жителей Карабаха и всех армян, которые сохранили возможность жить на своей земле и не превращаться в несчастных беженцев.

Я очень рад, что сотни тысяч азербайджанцев, изгнанных от родных очагов в 1991−94 годах, вернутся в свои села и города. Я видел город-призрак Агдам. Он не должен больше быть призраком. Всем горек хлеб изгнания. Желать счастья не себе только, но и врагу своему — в этом суть христианства, и те кто ведут себя так, как будто Иисус не говорил этих слов, — не христиане вовсе, к какой бы древней Церкви они ни принадлежали.

Сумеют ли Ереван и Баку договориться о большем — о комплексном возвращении беженцев с двух сторон, скажем, армян в бывший Шаумяновский район, а азербайджанцев — на северо-восточный берег Севана — это открытый вопрос. Но теоретически и это возможно. А почин доброй воли положен именно сейчас. И отвергать его — величайшая глупость.

Многие говорят, что через пять лет Азербайджан выйдет из соглашения, откажется его продлевать и тогда судьба Карабаха будет печальна. Это маловероятно, но возможно. В России могут произойти любые перемены и то, что кажется незыблемым сегодня, как СССР в 1988 году, может в считанные годы стать слабым и неспособным к исполнению своих обязательств, как СССР осенью 1991 года.

В этой ситуации Армении особенно важно начать переговоры с мировым сообществом, в первую очередь — с ОБСЕ, о замене российского миротворческого контингента международным. Эти переговоры — не вопрос одного дня. И их никогда не будет вести пророссийская армянская власть, какая существовала до 2018 г. Только Никола Пашинян, возведенный на пост премьера действительно волей народа, свободен от Путина, особенно теперь, когда лучший козырь Путина, азербайджанская карта, уже сыгран.

Сейчас Кремль желает получить свой главный приз в Карабахской войне — сменить демократически избранного премьера Пашиняна своим ставленником и так вернуть Армению в клуб послекоммунистических подкремлевских диктатур. Ужасно видеть, что многие армяне, проклиная Пашиняна за «капитуляцию», играют в руку Кремля, требуя его замены.

Что даст эта замена? Война не возобновится, а если вдруг возобновится, то быстро закончится потерей всего Арцаха. Соглашения не будут пересмотрены Азербайджаном. Чего ради? Он и его союзник Турция победили. Россия никогда не будет воевать с Азербайджаном за Карабах после срыва Арменией соглашений. Зачем Путину терять своего союзника Алиева и отдавать его в руки Эрдогана. Напротив, Путин хочет сейчас осторожно восстановить свой контроль над Баку.

Так что единственное, что даст Армении свержение кабинета Николы Пашиняна, это пропутинское новое правительство в Ереване, что Кремлю очень желательно.

Но будет ли у Путина этот дополнительный бонус в виде свержения Пашиняна и замены его лояльным Кремлю силовиком, зависит только от мудрости и выдержки самого народа Армении.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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