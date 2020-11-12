Александр Невзоров: Путин Шредингера получается 12.11.2020, 12:12

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Александр Невзоров

Лучшей традицией стало бы избрание в России президентом кита.

Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал «сказочную» новость из Калифорнии и связал ее с российскими реалиями.

– Вот в Калифорнии недалеко от берега, совсем близко к берегу прогулочную лодку со старушкой, откровенно балуясь, проглотил кит, причем без всякого злого умысла, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Вот я подумал, что бы было, если бы в этой лодке были Путин и Шойгу, например.

Мы знаем, что они очень любят в отпускные дни рассекать по всяким северным рекам и другим морям. Там Шойгу еще, как правило, в такой бомжовской панаме. Вот что было бы в соответствии с поправками к Конституции, согласно которой Путин обнулен и вечен? Понятно, что кита ФСО выловит, но что дальше делать с этим китом, абсолютно непонятно.

Любой китовед вам объяснит, что нельзя убивать кита и нельзя вскрывать, потому что агональные судороги у водных млекопитающих настолько сильны, особенно кишечного тракта и желудка, что там может раздавить даже КамАЗ, не говоря уже о министре обороны и президенте. То есть связи никакой нет. Потому что ВВ мобильники не признает, а у Шойгу мобильник сел еще когда случилась неприятность с Шамсутдиновым. С тех пор он больше не заряжается.

В ките, в принципе, уютно, никто не достает с просьбами что-нибудь отслюнявить из бюджета. Михалков не претендует на личную встречу, не приходит ни на кого жаловаться Гундяев. Гундяев, он все-таки умный очень. Он научился бровками работать как лабрадор, любимая порода Владимира Владимировича. И обычно этими движениями бровей он сопровождает свои жалобы на проклятых атеистов. Но это не прибавляет радости от общения с ним.

И наступает такой шредингеровский момент, потому что непонятно жив Владимир Владимирович или мертв. Такой Путин Шредингера получается. Он есть, и его одновременно нету. Вот первый такой кит России с абсолютно обнуленным сроком. Меня тревожит, как в этом случае выглядело бы ежегодное послание президента.

Есть в Сингапуре, по-моему, самый большой – 45 миллионов литров аквариум, и можно себе представить, что в Кремле быстренько делается аквариум на всю стену. И вот почтительно замерший зал. И из аквариума внимательно кит разглядывает Валентину Ивановну, Кадырова, Жирика.

И все молчат час, полтора. На них смотрит кит. И столько в его взгляде послания, что зал не выдерживает, он встает и аплодирует долго и страстно киту. А кит в ответ выпускает фонтанчик из верхнего дыхальца.

Лучшее, что может быть, если вообще это станет традицией избирать в России президентом кита. И это сразу решило бы массу и внутриполитических и внешнеполитических проблем.

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