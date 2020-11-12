В культовом месте Иерусалима обнаружили клад с тысячелетними золотыми монетами 12.11.2020, 12:44

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Это первый клад с монетами, найденный в Старом городе за последние 50 лет.

Во время археологических работ у Западной стены в Иерусалиме ученые обнаружили глиняный сосуд, в котором находилось несколько золотых монет возрастом более тысячи лет. Древний тайник был обнаружен в результате раскопок пред будущим строительством подземного пешеходного перехода, пишет lenta.ua.

Археологи считают, что деньги были отчеканены в XI веке в ранний исламский период, когда власть перешла от суннитского халифата Аббасидов к шиитской династии Фатимидов. Так пара монет была отчеканена в Рамле во время правления халифа аль-Мути, а другая пара — в Каире при аль-Муиззе из династии Фатимидов.

При этом специалисты отмечают, что найденная сумма была достаточно большой для населения того времени и соответствовала зарплате мелкого чиновника за месяц или зарплате обычного рабочего за четыре месяца.

Кувшин был найден еще неделю назад, но ученые отложили его, чтобы изучить позднее. Лишь спустя несколько дней они решили рассмотреть сосуд и были приятно удивлены золотой находке. Эксперты отмечают, что клад с монетами такого рода является первым за последние 50 лет, который удалось обнаружить в Старом городе Иерусалима.

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