Андрей Санников о спортсменах, выступающих за перемены: Если они с нами, мы не можем не победить 12.11.2020, 13:10

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Андрей Санников

За ними миллионы болельщиков Беларуси.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в «Фейсбуке» выразил слова поддержки спортсменам, которые не боятся выражать гражданскую позицию.

«В тюрьмах и колониях меня время от времени «проверяли на вшивость». Типа, а скажи-ка ты мне, мил человек, что ты вообще знаешь за жизнь, за наши проблемы и интересы. Мне такие разговоры были любопытны, и я не соблюдал здесь никаких предостережений бывалых зеков – ни перед кем не раскрывайся, – отвечал откровенно. И, по-моему, в открытой беседе получал я гораздо больше и опыта, и информации, чем если бы закрывался. Разговоров таких было достаточно много, ибо погоняли меня изрядно по разным учреждениям закрытого типа. Часто речь заходила о спорте и спортсменах.

Помню один въедливый сокамерник, выросший на газете «Советский спорт» и плавно перешедший на «Прессбол», прочитав очередной номер этой газеты от корки до корки, приступил к допросу.

– А скажи-ка ты мне, вот ты хоть про спорт что знаешь, ну, кроме хоккея, или там футбольного минского «Динамо» образца 1982 года?

– Так, слежу иногда. «Прессбол», правда, не читаю: больно шрифт мелкий.

– А хоть таланты наши знаешь? Ну, вот кто, по-твоему, на сегодня спортсмен №1? Небось скажешь Домрачева?

–Нет, Домрачева какая-то не наша наша. На сегодня, думаю, самый талантливый и перспективный – это десятиборец Андрей Кравченко.

Дело было в феврале 2011 года. Собеседник, как оказалось, был большим поклонником Кравченко и, услышав мой ответ, тут же отбросил все свои подначки и мы нормально поговорили и о Кравченко (оба переживали за его травмы), и о белорусском спорте.

Cуд карателей отправил Андрея Кравченко за решетку на 10 суток за его гражданскую позицию. Нет слов, чтобы выразить свое возмущение, но в то же время как же здорово слышать, что наши великие спортсмены – настоящие патриоты своей страны, что они вместе с народом борются за свободу Беларуси!

Как здорово, что люди, которых даже не знаешь лично, но за которых переживаешь и которых считаешь своими за то, что они делают для Беларуси в спорте, сегодня встали в полный рост как граждане.

Елена Левченко, Екатерина Снытина, Александра Герасименя, Андрей Кравченко, Егор Мещеряков, Надежда Остапчук и другие... За ними миллионы болельщиков Беларуси. Они намного важнее для нашей страны, чем любые балаклавы и их хозяин.

Если они с нами, мы не можем не победить!

Жыве Беларусь!» – написал Андрей Санников.

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